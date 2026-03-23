盤中速報 - 恆生科技指數下跌-194.87點至4677.51點，跌幅4%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間23日02:13，恆生科技指數下跌194.87點（或4%），暫報4677.51點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.12%
- 近 1 月：-6.51%
- 近 3 月：-11.84%
- 近 6 月：-22.14%
- 今年以來：-11.67%
焦點個股
銅概念領跌-11.70%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 30.23% ; 環球戰略集團(08007-HK) 下跌 11.11% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 10.03% 。
黃金及貴金屬概念領跌-9.31%。其中 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 15.89% ; 大唐黃金(08299-HK) 下跌 10.53% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 10.42% 。
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