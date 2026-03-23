鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-23 09:44

聯嘉投控 (3717-TW) 最新表示，位於墨西哥的新廠預計下半年正式量產，長期營收貢獻上看 6 億美元，並可藉此降低運輸費用，展望後市，聯嘉規劃再切入車用及 AI 機器人所需的電子零組件 (ECU) 控制模組的生產製造。

聯嘉說明，初期墨西哥廠的產能是 18 條 PCBA 產線，可擴充至 45 條產線，營收可望從近 2 億美元成長至 6 億美元。

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由於聯嘉墨西哥廠距離 2 個小時車程內有 6 家世界級的車燈客戶公司，聯嘉認為，關稅將不再是問題，還可減少海運費用約 4%、減少包材費用 2%，有助獲利動能，而後續規劃再切入車用及 AI 機器人所需的電子零組件控制模組的製造。

另一方面，聯嘉旗下嘉園公司主要營運 AI 智慧城市和智慧宅智慧電桿領域，在 25 年號誌燈 / 路燈 / 智慧電桿的經驗下，目標轉型為系統整合商，已與美國 Lucent 簽約合作，去年接單 7.9 億元，2 月起階段式驗收，樂觀看今年接單可望高速成長。