鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-22 13:50

台股上周雖上漲 143 點，周 K 連收 2 紅，但在美伊戰事衝突升高未有減弱跡象，油價飆漲引發通膨壓力，加上美國聯準會 (Fed) 利率決策放鷹，周五 (20 日) 台指期夜盤先重挫 822 點。對此，分析師表示，指數受地緣政治風險影響、油價壓力影響，下周市場將持續震盪修正，短線預估在 3 萬 3 千點底部橫盤震盪後，有望在 4 月出現反攻契機。

〈台股風向球〉台指期夜盤挫822點、外資3月狂賣 3萬3拉響警報。(鉅亨網資料照)

統一投顧董事長黎方國指出，下周台股預期持續維持劇烈震盪，首先台股在今 (2025) 年 1-2 月已先上漲近 6,400 點，指數漲多基期已高，向下修正在所難免，加上油價、地緣政治影響的雙重壓力衝擊，台股仍是向下震盪趨勢，這波下來主因為外資賣壓、融資減少，觀察大盤修正將至 3 萬 3 千點左右附近區間進行橫盤整理。

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黎方國表示，橫盤整理非看空市場，從國外法人報告指出，戰爭持續長久和股市長久走勢非正相關，以俄烏戰爭、對等關稅、新冠疫情的影響來看，台股受黑天鵝事件干擾下，短期在落底整理後，就一路反彈上攻。一般來說國際衝突戰爭影響，若經濟前景未變，股市仍是長期向上發展，若中東衝突沒有繼續擴大影響，股市僅受影響約 1 個月左右，預期 4 月份整理完後，台股有機會吹起反攻號角。

此外，黎方國也補充，隨著年報持續公布，上市櫃公司也相繼宣布舉行股東會 時間，預期 4 月起公司股票將陸續停止融券回補，回補前易有「軋空」行情，也不利於空方操作。

另據統計三大法人在 3 月以來大賣台股，合計金額達 8,112 億元，賣超主要來自於外資，截止 3 月外資更大舉賣超 7,205 億元，除了超過去 (2025) 年一整年賣超，也僅次於 2022 年的第 2 大賣超紀錄。

對此，分析師表示，外資在台股 2020-2025 年統計，賣超超過 3 兆元，台股這段時間卻逆勢上漲 2 萬點，今年外資已賣超 5-6 千億元，台股依舊在 3 萬點以上，主要是近年來台股的成交動能已從外資，轉為主被動式的 ETF 買盤。據統計台股目前的 ETF 買盤占了市值 7 兆元，也將外資的賣超消弭，加上散戶在股市下跌後，買盤持續湧進，戰爭訊息影響市場力道將逐步淡化。