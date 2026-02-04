鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-04 08:22

AI 伺服器製造大廠美超微 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 週二 (3 日) 盤後公布最新財報告捷，隨著延宕訂單終於入帳，該季營收暴增至約 127 億美元，締造新猷，但激烈競爭與成本上升將毛利率壓縮至僅 6.3%。

美超微同時給出樂觀的前景展望，預估 2026 會計年度第三季營收至少 123 億美元，高於分析師預期的 102 億美元。至於截至 6 月止的 2026 會計年度，美超微預估全年營收至少 400 億美元，高於市場共識的 364 億美元。

美超微週二收黑 0.13%，盤後受到財報利多消息提振，該股聞訊飆升超 7%，但過去六個月，隨著競爭加劇及市場對管理層財測的質疑升高，該股累計下跌超過 49%。

美超微執行長梁見後 (Charles Liang) 於財報中指出，憑藉領先的 AI 伺服器與儲存技術基礎、穩固的客戶合作關係，以及持續擴張的全球製造布局，公司正快速擴大規模，以支援大型 AI 與企業級部署，同時持續強化營運與財務執行力。

他指出，美超微的資料中心模組化解決方案 (DCBBS) 可協助客戶以更快速度、更低成本與更高能源效率擴展規模，公司已做好準備，掌握下一波 AI 與 IT 基礎建設需求成長契機。

2026 會計年度 Q2 財報關鍵數字 (截至 2025 年 12 月 31 日止) ：

• 營收為 127 億美元，較 2026 會計年度第一季的 50 億美元，以及 2025 會計年度第二季的 57 億美元大幅成長

• 毛利率為 6.3%，低於 2026 會計年度第一季的 9.3% 與 2025 會計年度第二季的 11.8%

• 淨利為 4.01 億美元，高於 2026 會計年度第一季的 1.68 億美元及 2025 會計年度第二季的 3.21 億美元

• 稀釋後每股盈餘為 0.60 美元，高於 2026 會計年度第一季的 0.26 美元及 2025 會計年度第二季的 0.51 美元

• 非 GAAP 毛利率為 6.4%，低於 2025 會計年度第二季的 11.9%

• 非 GAAP 稀釋後每股盈餘為 0.69 美元，高於 2025 會計年度第二季的 0.59 美元

• 第二季營運活動現金流出 2,400 萬美元，資本支出與投資為 4,600 萬美元

(圖：美超微官網)

投資人週二對美超微第二季財報感到驚喜，不僅繳出優於華爾街預期的成績，也證實部分去年延後的訂單終於在本季入帳。

先前因客戶臨時修改伺服器設計而遞延的訂單，美超微營收僅 50 億美元，未達市場預期，公司當時指出約 15 億美元營收將延後認列，如今市場疑慮獲得部分化解。

美超微第二季營收暴增至約 127 億美元，創下歷史新高，年增幅達 123%，調整後每股盈餘為 0.69 美元。FactSet 調查的分析師原本預期營收為 104 億美元、調整後每股盈餘 0.49 美元。

不過，亮眼營收背後仍伴隨明顯壓力，美超微毛利率降至 6.3%，低於前一季的 9.3%，也低於管理層在前一次財報電話會議中給出的 6.5% 指引。

梁見後在財報電話會議中坦言，公司正承受「短期毛利率壓力」，主因是關稅、廠房相關成本以及部分零組件供應吃緊，但隨著企業級策略推進、營運效率改善，以及資料中心建構組件解決方案 (DCBBS) 業務持續成長，中長期毛利率仍有擴張空間。

Emarketer 科技分析師 Gadjo Sevilla 指出，美超微的成長關鍵在於其作為大型雲端與 AI 客戶「系統整合者」的重要角色。該公司透過爭取長期合作案，並將庫存配置與客戶的部署時程緊密貼合，得以在生產前就掌握需求，降低營運波動風險。

Sevilla 也補充，美超微能快速交付搭載輝達最新 GPU 的完整整合系統，是其在 AI 伺服器市場中脫穎而出的核心因素。