鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-21 11:54

檢測分析業者閎康 (3587-TW) 本周宣布拿下全球前三大光通訊模組廠訂單，預期未來三年矽光子相關營收將延續過往的強勁成長力道，再度挑戰翻倍成長，吸引買盤積極卡位，帶動本周股價飆漲 22.4%，周五 (20 日) 終場收在 229.5 元，創下逾一年來新高。

閎康科技。(鉅亨網資料照)

閎康在矽光子領域耕耘多年，憑藉過去在三五族與 LED 相關領域的檢測經驗，加上龐大的 SIMS 與 TEM 檢測產能，已拿下眾多美國、日本大廠客戶，推升近年矽光子營收高速成長，2025 年矽光子營收貢獻已達到 1.91 億元，2026 年業績持續看增、年成長預估至少 50%。

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另外，閎康在海外布局也有斬獲，受惠日本政府扶持的先進製程計畫，2 奈米以下甚至 1.4 奈米節點的檢測服務需求強勁，為因應客戶對良率提升的要求，閎康也規劃於北海道建立故障分析 (FA) 的產能，進一步串聯材料分析 (MA)，強化在日本市場的高市占率。

閎康本周在利多消息激勵下，股價連兩日漲停板，周五終場收在 229.5 元，突破盤整格局，並創下近 13 個月來新高價，三大法人方面，外資逢高調節 378 張，自營商則敲進 183 張。