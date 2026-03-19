鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-19 18:50

賴正鎰指出，過去一年 5 成限貸令讓許多「先買後賣」的剛需與換屋族群面臨斷鏈危機。此次全款成數調升 1 成，雖非大開水門，但對於緩解合約糾紛、維持房市「量縮價穩」具指標意義。他強調，利率不動即是利多，在營建成本高漲的當下，穩定的金融環境是房市的定海神針。

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針對央行同步上調 CPI 預測，他憂心忡忡地表示，中東戰局若擴大，國際油價與天然氣價格勢必飆升。他直言，台灣能源高度依賴進口，一旦能源價格失控，將引發嚴重的「輸入型通膨」。此時若再調漲電價，將成為壓垮民生與產業的最後一根稻草。