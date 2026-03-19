若中東戰火再持續數日 花旗估Brent油價衝110至120美元

鉅亨網編譯許家華 2026-03-19 12:20

花旗 (Citigroup)(C-US) 最新報告指出，在中東衝突加劇與能源供應中斷風險升高的背景下，國際油價可能在短期內大幅上漲，布蘭特原油價格預計在未來幾天內升至每桶 110 至 120 美元。該行認為，市場將持續走高，直到油價觸及迫使政治或戰略干預的水準。

（圖：Shutterstock)

這份報告由花旗全球大宗商品主管 Maximilian Layton 領銜撰寫。報告指出，在更新後的基準情境中，機率約為 50%，假設衝突引發的供應中斷將持續 4 至 6 週，影響規模可能達到每日 1,100 萬至 1,600 萬桶。花旗表示，隨著衝突在未來幾天持續，布蘭特原油價格可能反彈至 110 至 120 美元區間，並認為市場將持續上漲，直到達到可能觸發政策干預的價位。

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報告指出，當油價升至某一水準時，可能出現多種政策或市場反應，包括美國可能因此結束軍事行動、國際能源署 (IEA) 與經濟合作暨發展組織 (OECD) 成員國更積極釋放戰略石油庫存，或是全球主要國家被迫採取行動以重新開放荷姆茲海峽等關鍵能源運輸通道。

花旗同時警告，衝突進一步升級的風險仍然顯著。在機率約 30% 的樂觀情境中，如果伊朗攻擊範圍擴大至更多能源基礎設施，或荷姆茲海峽在 6 月前實際維持關閉狀態，布蘭特原油價格可能升至每桶 150 美元，甚至在綜合極端情境下上看 200 美元。

相對而言，花旗給予機率約 20% 的悲觀情境認為，若美國與伊朗迅速達成協議並重新開放荷姆茲海峽，全球能源供應壓力將明顯緩解，油價可能在今年年底回落至每桶 65 至 70 美元區間。