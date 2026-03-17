鉅亨網新聞中心 2026-03-17 16:10

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儘管中國在尖端設計領域受制於國際制裁，導致如華為海思等頂尖設計能力在先進製程節點受壓，但中國產業鏈正積極在製造與設備端尋求突破。目前，中國晶片產業已進入爆發式增長的轉型期，主要發展策略為「規模化發展」與「以戰養戰」。

與此同時，中芯國際正同步攻堅先進技術，在上海總部以外積極建設 FinFET 結構生產線，力求在傳統晶片與先進技術產能之間取得平衡。

面對先進晶片開發所需的高額成本與設備採購限制，中國大型科技集團正採取聯合本土供應鏈共同開發的方法，透過不斷試錯來提升良品率。