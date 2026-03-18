鉅亨網新聞中心 2026-03-18 13:00

宇樹科技（Unitree）創辦人王興興表示，預計到今年年中的時候，全球的機器人，特別是來自中國的人形機器人，其奔跑速度不僅將全面超越普通人類，甚至有望超越世界短跑傳奇名將「閃電」波特（Usain Bolt），寫下機器人運動能力的里程碑。

宇樹王興興：中國人形機器人今夏將跑贏「閃電波特」。(圖:shutterstock)

王興興是在 2026 亞布力論壇上發表上述大膽預言，揭開了人形機器人技術發展的全新篇章。

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他指出，大眾過往對宇樹機器人的印象，多半停留在舞臺表演或動作展示的視覺層次，但實際上，研發團隊早已跨越表演階段，深耕於工業場景的試點應用。

目前，宇樹已經成功實現了「生產循環」的初步實踐，讓機器人在自家的工廠生產線上，負責裝配自己的關節模組。

他強調，未來的發展願景是實現「工廠裡的機器人生產機器人」，一旦這種自動化生產閉環徹底實現，將會觸發整個行業生產力的飛躍性提升，這對科技界而言是一件極其令人振奮且有趣的事。

針對外界關注的運動能力提升，王興興解釋道，追求「跑得快」絕非單純為了展示速度。他認為，具身智能（Embodied AI）邁向實用化的核心前提，在於機器人必須先突破高動態運動，以及快速奔跑等基礎能力。只有當機器人的運動表現達到極致，才具備處理後續更繁瑣、更複雜實操任務的物理條件。

這是宇樹科技一貫堅持的研發邏輯：先建立卓越的物理執行基礎，再進一步優化其智能表現。

儘管展現了對未來速度的強大信心，王興興也坦誠且客觀地指出，現階段的機器人技術尚未達到完美的理想狀態。在面對精細工序與高度複雜的任務時，機器人的執行成功率仍有提升空間。