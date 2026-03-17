〈陸股盤後〉川普要求「川習會」延後一個月 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-17 16:30

中國 A 股三大指數周二（17 日）收盤同步走低，美國總統川普周一表示，由於伊朗戰爭仍在持續，他已要求中國將「川習會」延後約一個月。

川普要求「川習會」延後一個月，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

上證指數周二收報 4,049.91 點，跌 0.85%。深證成指收報 14,039.73 點，跌 1.87%。創業板指收報 3,280.06 點，大跌 2.29%。

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據《路透社》報導，川普在白宮橢圓形辦公室說：「我方正在和中方溝通，因為戰爭的緣故，我希望能留在這裡，必須待在這裡，我認為有必要留在這裡。所以，我方要求將高峰會延後約一個月。」

川普要求延後原定 3 月 31 日至 4 月 2 日訪問中國的行程，凸顯伊朗戰爭已打亂美國的外交政策議程。

美國財政部長貝森特周一說，川普可能需要延後訪中行程，是因為需要協調戰事，而不是美方要求中國協助恢復荷姆茲海峽開放或有任何貿易分歧。

此外，伊朗戰火延燒，川普周一在白宮說，他認為美國對伊朗的軍事行動本周不會結束。

川普在回答媒體提問時表示，這場軍事行動要結束「沒那麼快，但肯定用不了多久」，「不久後這場戰爭就會結束」。

他還稱「很快」就會宣布哪些國家同意為通過荷姆茲海峽的船隻護航。他抱怨美國的歐洲盟友不願在護航行動中「出手相助」。