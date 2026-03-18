〈陸股盤後〉川普稱「川習會」5至6周後舉行 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國 A 股三大指數周三（18 日）收盤同步走高，美國總統川普周二表示，原定與中國國家主席習近平舉行的峰會將延後舉行，大約會在五到六周後舉行。
上證指數周三收報 4,062.98 點，漲 0.32%。深證成指收報 14,187.80 點，漲 1.05%。創業板指收報 3,346.37 點，漲 2.02%。
據《彭博》報導，川普周二在白宮與愛爾蘭總理會面時說，美中雙方正在重新安排峰會日期。「我們正在重新安排這場會議。我國與中國保持合作，中方對此沒有異議。」
不過，川普並未公布新的具體日期，只表示會在幾周後舉行。
中國駐美大使館發言人劉鵬宇則表示，目前沒有新的峰會日期可以對外公布，但中美雙方仍持續就川普訪中事宜保持溝通，包括訪問日期安排。
美國貿易代表葛里爾在接受《Fox Business》採訪時表示，北京與華盛頓官員正在協調新的會面時間，預計會安排在數周之後。
「川習會」原先計畫於 3 月 31 日至 4 月 2 日舉行，但川普先前表示，已要求中國將會面時間延後「大約一個月」，以便他能留在華盛頓處理伊朗戰事。這場衝突目前已進入第三周，持續影響全球局勢。
知情人士指出，中方也曾向部分人士傳達不希望在伊朗戰爭仍在進行時舉行峰會，以免外界解讀成北京支持川普對伊朗採取的軍事行動。
川普也曾暗示，如果中國不同意協助美國確保荷姆茲海峽安全，峰會可能會推遲。自戰爭爆發以來，這條全球重要能源運輸通道幾乎處於封鎖狀態。
中國外交部發言人林劍周三對此表示：「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方將繼續就川普總統訪華事保持溝通。」
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