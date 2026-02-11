鉅亨網新聞中心 2026-02-11 16:20

隨著技術研發與商業化應用的不斷突破，中國人形機器人行業正迎來資本化加速期。北京人形機器人創新中心周二 (10 日) 發布了新一代通用平台「具身天工 3.0」，這是行業首個實現觸物交互式全身高動態運動控制的全尺寸人形機器人。此技術突破象徵著人形機器人正從技術驗證階段跨入商業兌現階段。

據陸媒《證券日報》報導，根據工業和信息化部數據，2025 年中國人形機器人整機企業已超過 140 家，發布產品逾 330 款，產業正加速從實驗室走向工廠與家庭。在資本端，人形機器人企業近期密集啟動上市流程。在 A 股市場，宇樹科技、樂聚智能、杭州雲深處科技已先後完成或推進 IPO 輔導備案。同時，港股市場也熱鬧非凡，優必選、臥安機器人已成功掛牌，而阿童木、迦智科技、優艾智合等多家企業也已遞交 IPO 申請。

專家指出，本輪上市熱潮是產業發展與資本市場政策紅利重合的結果。科創板「1+6」改革舉措支持未盈利的硬科技企業以第五套標準上市，為人形機器人這類前期投入大、盈利週期長的領域開闢了通道。然而，由於人形機器人涉及複雜的軟硬體集成，技術先進性判斷維度較高，市場人士建議監管部門應針對行業特性出台上市審核指引，明確核心技術門檻與商業化驗證指標，以防範估值虛高與「偽創新」。

市場規模的快速增長支撐了資本化的信心。2025 年全球人形機器人市場規模達 170 億元人民幣，其中中國市場占比超過 50%，成為全球核心增長極。預計到 2050 年，全球市場規模可能達到 5 兆美元。