鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-18 10:32

伊朗戰爭持續升級，這給全球能源供應帶來極大風險，部分依賴進口石油和天然氣的國家已經被迫開始削減能源需求，盡可能確保經濟活動運行。

亞洲是受到影響最大的地區，很多亞洲國家高度依賴進口燃料，但這些燃料又主要通過已被封鎖的荷姆茲海峽運輸。

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美國能源情報署的數據顯示，2024 年通過荷姆茲海峽的液化天然氣中，超過 80% 運往亞洲，其中大部分運往日本、韓國和台灣。

此外，法國興業銀行估計，菲律賓、緬甸、越南等東南亞國家平均 70% 石油進口通過荷姆茲海峽運輸，且這些國家的能源儲備更加有限。

在這種情況下，越南已要求煉油廠和燃油分銷商保持充足燃油供應，泰國則努力增加石油儲備，並尋求其他國內能源來源。

由於泰國為保護有限石油儲備已停止出口，柬埔寨石油面臨短缺，已經有三分之一加油站關閉。

東南亞國家還敦促家庭、企業和政府機關削減用電量，延長日益減少的能源儲備。

據《美聯社》周二（17 日）報導，菲律賓政府機關的上班時間已經更改為每周四天，職員午休時被要求關閉電腦，且空調溫度須維持在 24℃以上。越南則敦促民眾儘量遠距上班。泰國總理甚至要求官員爬樓梯，避免使用電梯。

印度也面臨艱難抉擇，由於液化石油氣的供應有限，現在只能優先供應家庭需求。石油部部長稱，印度已吸收全球石油價格上漲幅度的一半以上。

分析師指出，由於能源有限，化肥廠和工業企業會先感受到壓力。

風險咨詢公司 Control Risks 首席分析師 Linh Nguyen 表示，即使是相對溫和的能源使用限制，也會阻礙工業活動。就越南而言，出口行業主要為能源密集型產業，燃料成本上漲或節能措施將迅速推高生產成本或降低產量。