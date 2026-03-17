知情人士：美軍對伊朗戰爭作戰規劃包含「退出選項」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-17 08:29

據《NBC News》報導，六名知情人士周一（16 日）透露，美國軍方在制定伊朗戰爭作戰規劃時，已為川普總統設置多種「退出選項」，以便川普在需要時結束戰爭。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

中東局勢持續升級、伊朗仍控制關鍵的荷姆茲海峽，戰爭結束的時間表和條件仍有很大不確定性。一些政府顧問主張制定退出策略，擔憂戰爭引發全球經濟不穩定；另一些人則認為應藉機削弱伊朗在中東的影響力。

‌



消息人士表示，這些「退出通道」已被納入每日戰爭規劃。

白宮新聞秘書萊維特表示，美國政府最初評估完成軍事目標大約需要 4 至 6 周時間。她稱，軍方正在執行任務，行動將在總統確認目標已經實現、伊朗構成的威脅被消除後結束。

不過，隨著油價上漲以及外界質疑伊朗是否會接受美國提出的條件，政府內部對戰爭結束策略的討論變得更加重要。川普此前表示戰爭很快就會結束，但國防部長赫格塞思則稱戰爭才剛開始。

伊朗總統佩澤希齊揚周一在個人社交媒體透露了他與法國總統馬克宏的通話內容。佩澤希齊揚表示，伊朗並未挑起這場殘酷的戰爭，抵禦侵略是伊朗的天賦權利，這正是伊朗擅長。

佩澤希齊揚稱，美國利用在中東的軍事基地來對抗伊朗，企圖破壞伊朗與鄰國的關係，這種行徑必須停止。伊朗絕不會向霸凌者屈服。