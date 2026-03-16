股市交易量激增！韓五大券商Q1業績大進補 營業利潤暴增66%破3兆韓元
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，南韓股市 (KOSPI) 今年首季大幅震盪，帶動股票交易量大幅攀升，主要券商業績料將大幅改善。
根據《韓聯社》旗下金融數據平台 Yonhap Infomax 與韓國交易所 (KRX) 近日公佈的數據，未來資產證券、韓國金融控股、三星證券、NH 投資證券及 Kiwoom 證券五大券商今年首季營業利潤料將年增 65.92% 至 3.0279 兆韓元(約 717 億台幣)。這些數據是綜合近 3 個月各大券商研究機構財測數字總結得出。
數據顯示，南韓五大券商今年首季營收預估為 4.1591 兆韓元，淨利預估為 2.3122 兆韓元，分別年增 46.62% 及 64.02%。
按公司來看，未來資產證券今年首季營業利潤有望年增 182.56% 至 9782 億韓元，增幅居首，韓國金融控股預計年增 33.3% 至 7059 億韓元，較去年同期成長，Kiwoom 有望年增 52.9% 至 4977 億韓元，NH 則有望年增 47.82% 至 4272 億韓元，三星證券為 4189 億韓元，年增率 25.22%。
業界人士分析，韓股今年首季創歷史新高，加上中東局勢緊張引發市場劇烈波動，股市交易活躍度大幅提升。
數據顯示，今年至上周五 (13 日) 為止，南韓有價證券市場與 KOSDAQ 市場日均成交額合計達 45.297 兆韓元，日均成交量約 21 億股，而去年同期日均成交額僅 18.363 兆韓元，日均成交量為 13 億股，而去年同期日均成交額僅 18.363 兆韓元，日均成交量為 13 億股顯著，年減 13 億股。
南韓大信證券研究員朴慧珍 (音譯) 指出，受股票交易額大幅增加提振，今年首季券商業績可望出現「超預期」表現。先前業績預測所採用的假設為第一季日均成交額 54 兆韓元，而近期交易額已大幅超出這一水準，預計各大券商公佈第一季業績後，全年業績預期有望隨之上調。
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