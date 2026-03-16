鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-16 10:45

最新數據顯示，南韓股市 (KOSPI) 今年首季大幅震盪，帶動股票交易量大幅攀升，主要券商業績料將大幅改善。



根據《韓聯社》旗下金融數據平台 Yonhap Infomax 與韓國交易所 (KRX) 近日公佈的數據，未來資產證券、韓國金融控股、三星證券、NH 投資證券及 Kiwoom 證券五大券商今年首季營業利潤料將年增 65.92% 至 3.0279 兆韓元(約 717 億台幣)。這些數據是綜合近 3 個月各大券商研究機構財測數字總結得出。

股市交易量激增！韓五大券商Q1業績大進補 營業利潤暴增66%破3兆韓元(圖:shutterstock)

數據顯示，南韓五大券商今年首季營收預估為 4.1591 兆韓元，淨利預估為 2.3122 兆韓元，分別年增 46.62% 及 64.02%。

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按公司來看，未來資產證券今年首季營業利潤有望年增 182.56% 至 9782 億韓元，增幅居首，韓國金融控股預計年增 33.3% 至 7059 億韓元，較去年同期成長，Kiwoom 有望年增 52.9% 至 4977 億韓元，NH 則有望年增 47.82% 至 4272 億韓元，三星證券為 4189 億韓元，年增率 25.22%。



業界人士分析，韓股今年首季創歷史新高，加上中東局勢緊張引發市場劇烈波動，股市交易活躍度大幅提升。