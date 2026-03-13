鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-13 10:50

中國 A 股煤炭族群周四 (12 日) 大漲逾 4%，再創歷史新高，而較耐人尋味的是，自 2021 年高點以來，煤炭價格累計回落約 70%，至今仍在多年低點徘徊，但煤炭股卻逆勢走強，引發市場熱議。

煤炭類股 3 月迄今上漲超過 10%，居 A 股所有板塊之首，表現甚至優於受中東地緣局勢刺激預期的能源、化工、軍工等類股。

專家指出，煤炭族群強勢上漲背後有兩層原因。首先，中東緊張局勢推高國際油價，引發通膨預期升溫，進而壓制聯準會 (Fed) 降息預期，令全球風險資產承壓，A 股資金轉向防禦，煤炭因高分紅、低估值成為抱團方向。

其次，油氣價格大漲激發「能源替代」想像，尤其在化工領域，中國成熟的煤化工技術若遇油價持續高位，其佔比可望提升，從而拉動煤炭需求。

不過，地緣局勢僅是短期催化劑。事實上，煤炭族群早在 2020 年已觸底反轉，以中國神華、陝西煤業為代表的龍頭自 2016 年起便開啟趨勢性上漲，因 2015 年底啟動供給面改革。

在 2016 至 2020 年期間，業界累計淘汰約 10 億噸落後產能，供需格局優化，價格中樞顯著抬升。以焦煤期貨為例，價格從不到人民幣 500 元一度飆升至 2021 年近 3900 元，目前雖回落至 1200 元左右，但年度均價已遠高於上一輪週期。

價格抬升也帶動業績改善。2024 年，煤炭類股淨資產收益率達 12%，在 A 股排第三，而 2015 年該指標為 - 0.6%。以中國神華為例，2022 至 2024 年歸母淨利穩定在 689 億至 817 億元，顯著高於 2017 至 2021 年的平均水平，更遠超 2015 至 2016 年的不足 300 億元。

從 2016 年到現在，中國神華 (601088-CN) 連續上漲超過 10 年，累計最大漲幅超 650%，陝西煤業漲幅更超 10 倍。這並非情緒驅動或估值修復，而是煤炭正從強週期板塊蛻變為價值紅利板塊。

中國利率下行也進一步助推資金聚集給紅利資產。2020 年至今，十年期國債殖利率從 3.2% 上方降至 1% 左右，拉低股權成本，提升企業現有價值。

中國神華的阿爾法表現，核心在於成本障礙。 2023 年開採成本僅每噸人民幣 179 元，在主要煤企中僅高於電投能源，但規模遠超過後者。