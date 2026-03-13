鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-13 10:22

羨慕五年內加薪 3 次嗎？合作金庫 (5880-TW) 115 年度第二梯次徵才正式開跑，首站前進台北大學校園徵才博覽會，本次預計招募 400 名新人，共開出 20 類職缺，包含儲備菁英 (GA)、一般金融人員、金融科技及資安人員等 。合庫銀行以「合庫福利社」為主題打造特色展區，展現多元且健全的員工照護制度，並安排新進同仁與學長姐現場諮詢，報名期間自即日起至 4 月 8 日止 。

合庫金校園徵才開跑！釋400職缺 GA與金融科技人才成招募重點。（圖:合庫提供）

公股銀近年來求才若渴，紛紛「加碼」薪資福利搏眼球，合庫近 5 年已 3 度調薪，114 年整體調幅約 5.65%，且 113 年度平均年終獎金近 7 個月，薪資待遇具市場競爭力。

‌



合庫銀行發言人張國浩表示，本次活動特別邀請甫入行的 GA 學長姐返校分享實務經驗，協助學生了解職務內容與職涯發展路徑 。現場求職者多聚焦於培訓計畫、升遷制度及未來金融科技運用趨勢，展現對金融產業的高度興趣 。合庫強調將持續精進人才培訓與升遷規劃，優化培育措施，為員工營造穩健且具發展性的職場環境 。

除了首站活動，合庫後續將前往成功大學及政治大學等共 4 所學校參與博覽會，並陸續於 22 所學校舉辦徵才說明會，與學生進行面對面交流以傳遞最新職缺資訊 。本次招募職缺涵蓋範圍廣泛，除儲備菁英外，還包括徵授信、外匯、理財、法務法遵、信用卡授權、建築工程及資訊資安人員等 。