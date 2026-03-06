台大校徵明天開跑！104揭密高薪榜：AI與營建月薪衝7萬 電源研發上看8.5萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-06 14:22

根據 104 人力銀行（3130-TW）最新數據顯示，今年 2 月市場共有 105 萬個正職工作機會，其中高達 78 萬個職缺不限工作經歷，占比達 75% 。在薪資表現上，近 3 年畢業新鮮人的月薪中位數為 3.6 萬元 。受惠於 AI 熱潮與營造業缺工，資訊軟體系統、營建 / 製圖以及生產製造等職類表現最為亮眼，月薪中位數均來到 4 萬元 。大型科技公司與營造業為搶奪人才，開出月薪 7 萬元，碩士學歷的電源工程師月薪更可達 8.5 萬元 。

台大校徵開跑！104揭密高薪榜：AI與營建月薪衝7萬 電源研發上看8.5萬。（圖：shutterstock）

台灣大學校園徵才博覽會於 3 月 7 日盛大登場，包括台積電 (2330-TW)（TSM-US）、聯發科 (2454-TW)、美光、國泰金 (2882-TW) 等上百家知名科技與金融上市櫃公司齊聚一堂 。104 人力銀行集團行銷長張寶玲分析，目前市場缺工與 AI 應用普及，大幅提升企業聘僱新鮮人的意願 。

從職類薪資來看，資訊軟體系統類持續站穩薪資領頭羊地位 。值得關注的是，營建 / 製圖類因人才極度短缺，今年 2 月平均每位求職者可獲得 5 個工作機會，競爭熱度位居各職類之冠，帶動其月薪中位數追平資訊軟體類，同為 4 萬元 。相較之下，行政、總務及法務類的月薪中位數則約為 3.3 萬元，處於相對低檔 。

在產業分布方面，電子資訊、軟體及半導體業以 4 萬元的薪資中位數居冠，較整體平均高出 11% 。金融投顧及保險業則以 3.9 萬元緊隨其後 。建築營造、法律會計顧問、運輸物流及政治社福等產業，則以 3.8 萬元並列第三 。薪資行情較具挑戰性的產業多集中在民生消費領域，如批發零售、文教業及一般服務業，月薪中位數落在 3.4 萬元左右 。