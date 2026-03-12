鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-12 20:10

沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 執行長 Amin Nasser 本周在財報電話會議上發出嚴厲警告，坦言「伊朗戰爭將為全球石油市場帶來災難性後果」。

地緣政治樞紐的封鎖威脅

Nasser 警告的核心在於全球最重要的石油航運咽喉——荷姆茲海峽。目前該航道的石油運輸已大幅受阻，而正常情況下全球約 20% 的石油供應需經由此地。伊朗革命衛隊已明確表示，若美國與以色列的攻擊持續，將不允許中東地區「1 公升石油」運出。

Nasser 強調，這是該地區油氣產業迄今面臨的最大危機。歷史數據顯示，1973 年的石油禁運曾導致油價暴漲約 400%，而本次潛在的持續封鎖所影響的全球供應比例將超過以往任何時期。

投資者的兩難

對於投資者而言，石油衝擊透過兩個管道影響投資組合。首先是直接管道：能源股往往隨油價上漲而攀升。以艾克森美孚 (ExxonMobil)(XOM-US) 為例，受惠於 2025 年創紀錄的產量，其股價在 2026 年年初至今已上漲約 24%。粗略估算，油價每上漲 10 美元，該公司的年收益將增加約 20 億美元。

然而，另一個常被忽視的是間接管道：高油價實際上是對整體經濟的「徵稅」。能源成本上升會壓縮航空、製造、零售及農業的利潤空間。