美國總統川普周三（11 日）表示，伊朗境內「幾乎已無可打擊目標」，美國對伊朗軍事行動「即將結束」。

川普稱伊朗戰爭「即將結束」，但美以軍方仍籌劃至少兩周持續攻擊。（圖：Shutterstock）

川普周三接受媒體簡短採訪，在這通僅持續五分鐘的通話中，他說：「剩下的只是零零碎碎的一點目標…… 只要我想讓戰爭結束，隨時可以結束。」

「這場戰爭非常順利，我方進度大幅領先時間表。我方造成的破壞程度甚至超過了原先六周計畫中預期的水準。」川普說。

他提到伊朗的敵對行動不僅針對以色列和美國，也針對整個波斯灣國家。

然而，儘管川普釋出信號稱軍事行動已經基本實現目標，但美國和以色列官員均表示，目前內部尚未就何時停止戰鬥發布任何指令。

以色列國防部長卡茨周三表示，這場戰爭將「沒有時間限制地繼續下去，只要有必要，就會持續，直到我方實現所有目標，贏得這場戰役」。

以色列和美國官員稱，正準備對伊朗再展開至少兩周的持續打擊。

美國方面周二公布情報，稱伊朗已開始在荷姆茲海峽布設水雷。

荷姆茲海峽是全球最關鍵石油運輸咽喉之一，承載近三分之一全球海運原油運輸量和五分之一全球液化天然氣（LNG）運輸量。

美國官員表示，目前尚不清楚伊朗部署了多少水雷，但評估認為數量非常少。