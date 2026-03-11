鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-11 16:20

面對中東局勢動盪可能引發的能源衝擊，南韓政府周三 (11 日) 宣布，將加速重啟目前正處於維修狀態的核能發電機組，並視情況調整燃煤發電量，以保護國內消費者免受全球燃料價格飆升的影響。

應對中東能源危機 南韓加速重啟核電機組(圖:shutterstock)

南韓氣候環境與能源部部長金成煥於緊急會議中表示，政府計劃在本月內重啟新月城 (Shin Wolsong)1 號機組與古里 (Kori)2 號機組，並預計在 5 月中旬前將韓光 (Hanbit)6 號、韓蔚 (Hanul)3 號以及月城 (Wolsong)2、3 號機組陸續併網發電。

目前南韓共有 15 座核電機組運行中，政府目標是透過提高核能利用率，減緩能源市場的波動。此次緊急措施的主因在於中東局勢導致液化天然氣 (LNG) 進口風險增加。

南韓高度依賴進口化石燃料，去年約 14% 的 LNG 來自卡達，但卡達的生產工廠近期遭伊朗無人機攻擊導致停產。根據 2024 年的數據，天然氣佔南韓電力結構的 28.1%，若天然氣供應中斷或價格持續飆升，對電力市場的衝擊將難以避免。

此外，政府也將彈性調整燃煤發電的限制。目前為減輕空污，燃煤電廠在平日的出電力被限制在 80%，周末甚至部分停機，但在能源緊急情況下，政府將靈活提高其運轉率。