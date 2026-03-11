鉅亨網新聞中心 2026-03-11 21:47

中國在高端新材料領域迎來歷史性突破。中國建材集團周三 (11 日) 在北京及法國巴黎，同步發布自主研發的 SYT80(T1200 級) 超高強度碳纖維。這項成果象徵著中國在超高強度碳纖維生產領域實現了重大跨越，一舉填補了全球相關領域的空白。

據陸媒《央視新聞》報導，這個被譽為「新材料之王」與「材料王冠上的明珠」的 T1200 級碳纖維，其物理性能驚人：纖維直徑不足人類頭髮絲的十分之一，但工程化拉伸強度突破 8000 兆帕，是普通鋼材的 10 倍以上，而密度僅為鋼材的四分之一。這種「剛柔並濟」的特性，使其具備極強的耐高溫與耐腐蝕能力。

此次首發的 T1200 級碳纖維並非實驗室裡的樣品，而是已具備百噸級量產能力的工業化產品。這使中國成為全球首個實現該級別碳纖維百噸級量產的國家。中國建材集團董事長周育先表示，這象徵著中國在高性能碳纖維領域實現了從技術、裝備到量產的全鏈條自主可控。