中國、北韓國際旅客列車睽違六年重開，兩國首都間列車將迎來每周四次雙向對開。中國國家鐵路集團周二（10 日）晚間宣布，周四北京、丹東至北韓平壤間雙向開行國際旅客列車。

北京至平壤國際聯運列車將於周四正式恢復運行，這是自新冠肺炎疫情暴發以來時隔六年首次重開線路。

據《路透社》報導，定於 3 月 12 日出發的首班列車車票已售罄，該列車僅限持商務簽證旅客乘坐，購票者包括商界人士、政府官員及記者。

北京與平壤間國際旅客列車每周一、三、四、六雙向對開，中國境內北京站、天津站、山海關站、瀋陽站、丹東站和北韓境內平壤站、新義州站可辦理國際旅客乘車業務，在中國丹東和北韓新義州口岸辦理出入境手續。

北京至平壤，在 K27 次列車加掛兩節車廂供國際旅客使用，北京時間 17 時 26 分從北京站始發，抵達中國丹東站後，兩節供國際旅客使用的車廂掛 95 次列車，抵達北韓新義州站後，車次變更為 52 次，接續前往平壤，於當地時間次日 18 時 07 分抵達平壤站。

平壤至北京，兩節供國際旅客使用的車廂掛 51 次列車，當地時間 10 時 26 分從平壤站始發，抵達北韓新義州站後，車次變更為 85 次列車，抵達中國丹東站後，兩節供國際旅客使用的車廂掛 K28 次接續前往北京，於北京時間次日 8 時 40 分抵達北京站。

丹東與平壤間國際旅客列車每日雙向對開，丹東至平壤，95 次列車北京時間 10 時從丹東站始發，抵達北韓新義州站後，車次變更為 52 次列車，當地時間 18 時 07 分抵達平壤站。