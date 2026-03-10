鉅亨網新聞中心 2026-03-10 14:30

中國 AI 企業智譜 (02513-HK) 周二 (10 日) 正式上線支持一鍵安裝的本地版 OpenClaw 應用程式——AutoClaw(中文名：澳龍)，徹底解決了長期以來 AI Agent(AI 代理) 部署門檻過高的痛點。受此重大利多消息提振，智譜港股今日開盤隨即狂飆，股價一度大漲超過 19%，引發市場高度關注。

一鍵部署解決「養蝦」難題

近期 OpenClaw(暱稱「龍蝦」) 在全球範圍內爆火，其全自動執行任務的能力令開發者驚艷，但對普通用戶而言，部署過程堪稱「災難」。過去若想在個人電腦上運行滿血版的 OpenClaw，用戶必須具備 Python 環境配置、Docker 操作經驗，並手動填寫複雜的 API 金鑰與系統參數。這種高門檻甚至催生了「499 元代裝龍蝦」的奇特生意，甚至有科技公司門口排起長隊尋求安裝協助。

智譜推出的「澳龍」AutoClaw 則將這一過程簡化至「App 級別」。用戶只需花費約 1 分鐘下載並完成配置，即可在 macOS 或 Windows 系統上擁有一隻專屬的「龍蝦」。

據報導，AutoClaw 不僅支援一鍵接入飛書等即時通訊工具，讓用戶能透過對話框遠端派活，更預置了 50 多種熱門技能 (Skills)，涵蓋內容創作、辦公自動化、程式碼生成、金融分析等高頻場景。

核心技術加持：龍蝦專屬模型 Pony-Alpha-2

為了確保「澳龍」運行的穩定性，智譜同步推出了專為 OpenClaw 場景深度優化的專屬模型——Pony-Alpha-2。不同於通用大模型，該模型在處理多步驟、長路徑的持續執行任務時，展現出更強的邏輯鏈條穩定性，能有效減少中途「降智」或幻覺問題。此外，AutoClaw 還集成了智譜自研的 AutoGLM 瀏覽器操作能力，補齊了原始 OpenClaw 在複雜網頁自動化任務上的短板。

智譜展現了極大的開放格局，AutoClaw 不僅提供免費試用額度，還對 DeepSeek、Kimi、MiniMax 等競爭對手的第三方模型完全開放，支持用戶接入自有的 API 進行自定義配置。

智譜股價高開衝刺

在資本市場方面，智譜 (02513.HK) 今日開盤即大幅高開 12.6%，股價報 648 港元。隨著市場情緒發酵，漲幅一度衝上 19.13%，截至上午 10 時 27 分，總市值達到約 2,686.2 億港元。

此波漲勢也帶動了整體 AI 板塊的熱度。受 OpenClaw 生態熱潮影響，騰訊在推出相容 OpenClaw 的 AI 助手 WorkBuddy 後，股價亦一度上漲 6.2%，MiniMax 同樣出現 15% 的漲幅。