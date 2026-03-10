鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-10 12:50

根據南韓央行 (BOK) 今(10)日發布的最新數據，該國 2025 年人均國民總收入 (GNI) 連續第三年徘徊在 3.6 萬美元區間，即使名目國內生產毛額 (GDP) 成長率超過 4%，但受韓元貶值影響，以美元計價的國民所得增幅僅維持在 0% 區間。

韓元貶值！韓央行：2025韓人均所得僅增0.3%至36855美元 連三年徘徊3.6萬美元附近 (圖:shutterstock)

BOK 發布的 2025 年國民所得統計數據顯示，南韓 2025 年人均名目 GNI 為 3 萬 6855 美元，較 2024 年的 3 萬 6745 萬增加 0.3%。以韓元計算為 5241.6 萬韓元，較一年前 5012 萬韓元成長 4.6%。

從整體經濟規模來看，去年名目 GDP 以韓元計算為 2663.3 兆韓元，年增 4.2%；但以美元計算為 1.8727 兆美元，反而年減 0.1%。

BOK 分析指出，由於韓元貶值，以美元折算的經濟成長率比以韓元計算的成長率低 4.3 個百分點。

從歷史趨勢來看，韓國人均 GNI 以美元計算在 2014 年首次突破 3 萬美元後持續成長，並在 2021 年接近 3.8 萬美元。但 2022 年受韓元快速貶值影響回落至 3.5 萬美元區間，隔年成長 2.7% 至 3 萬 6195 萬元，重返 3.6 萬美元區間，但 2024 年及 2025 年增幅分別僅 1.5% 及 0.3%，連三年徘徊在 3.6 萬美元水準。