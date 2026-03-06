鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-06 19:00

全球新興市場近期遭遇劇烈震盪，本周股市與貨幣市場恐創新冠疫情以年最差表現，MSCI 新興市場貨幣指數本周下跌約 1.4​​%，新興市場股票指數同期跌幅更超過 6%。

油價飆升成為此次市場動盪的主要推手，布蘭特期油價格本周攀漲至 2024 年 7 月以來新高，持續對新興市場貨幣前景構成壓力。

花旗分析師 Luis Costa 出具研究報告指出，雖已大幅削減風險部位，但若出現穩定跡象將重新建立多頭部位，但目前斷言油價走勢會重現 2022 年俄烏開戰後的模式為時過早。

避險情緒升溫導致所有新興市場貨幣兌美元走低，市場特別關注石油淨進口國貨幣走勢 (主要集中在亞洲)，以及對通膨的潛在影響。

菲律賓央行總裁 Eli Remolona Jr. 今 (6) 日表示，若油價達到每桶 100 美元，可能迫使央行緊縮貨幣政策，因通膨率恐突破目標區間。

市場波動性顯著加劇，韓元兌美元匯率周二創 2009 年來最大單日跌幅，投資人警告強制去槓桿化和清算風險迫在眉睫。

摩根大通新興市場外匯波動率指數本周攀升至 G7 貨幣指數之上，顯示市場不安情緒持續蔓延。

除中東地區緊張局勢外，投資人正密切關注即將發布的美國非農業就業數據，期望從中獲取聯準會 (Fed) 利率政策走向的新線索。