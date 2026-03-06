財管中心 2026-03-06 18:25

近期中東戰火緊張情勢不斷升溫，國際油價也應聲飆漲，5 日西德州原油期貨站上每桶 74 美元，創下去年六月以來新高，高盛分析師更預估若荷姆茲海峽中斷持續五周，布蘭特原油價格可能會上漲至每桶 100 美元以上，讓相關原油商品的投資再度吸引買氣！

2026年石油行情看俏 投資石油原來這麼簡單！

小資族一般可以透過原油 ETF 或是原油期貨來交易，有的人也會透過美股市場直接持有石油巨頭股份，不過原油商品對一般大眾投資人來說還是相對陌生，現在可以用更低成本讓你也能跟上原油商機，那就是連結真實原油投資商品的「石油代幣」!

「石油代幣」是什麼？小本金就能起投！

「石油代幣」它的背後是對標石油投資標的，像是原油 ETF，以及其他石油相關業務的美股公司，價格也是 1：1 連動。

石油代幣是 RWA 真實資產鏈上化的種類之一，想了解更多關於代幣化資產

投資「石油代幣」對比 ETF、期貨的優勢

註：原油 ETF 與原油期貨皆以台灣市場為主

類型 ETF 期貨 石油代幣 資金門檻 1.5 萬 約 10~30 萬 約 5 美金 槓桿倍數 1~2 倍 12 倍 20 倍 交易時間 4.5 小時 23 小時 每週 5~6 天，依對應標的交易時段 做多 ✓ ✓ ✓ 做空 X ✓ ✓ 成交時間 t+2 t+0 即時，資金隨進隨出 投資人門檻 較高。要考慮移倉成本、管理費、匯率風險等等 較高。交易成本最高，投資的流程也較複雜，適合對市場了解程度高的人 中等。價格直接連動對應標的，有相對低廉的交易手續費、以及匯率風險

要去哪裡交易「石油代幣」?

目前像是派網 Pionex 交易所，有提供石油代幣可以交易，最多人交易的像是 USOX/USDT（WTI 原油 ETF）、BNOX/USDT（布蘭特原油 ETF）等等。

派網是全球最大的量化交易所，有 16 種交易機器人，同樣「石油代幣」在派網也可以用各種機器人來做交易！

交易對 派網 Pionex 「現貨」交易方式 特性 延伸閱讀 石油代幣

（USOX/USDT、BNOX/USDT） 現貨 直接購買石油代幣現貨存放，收益對標實體原油 ETF 或期貨價格的漲跌幅 學會現貨交易與平台鏈轉 定投機器人 就是「定期定額」，可以設定固定次數買賣，或是循環買入直到主動終止 超過五百萬人都在用！全球最大量化交易所派網 現貨馬丁 基本上只能「做多」。下跌時分批加倉降低均價，反彈時快速獲利 震盪行情的獲利加速器 「合約馬丁」最完整教學





交易對 派網 Pionex 「合約」交易方式 特性 延伸閱讀 石油代幣

（USOX/USDT、BNOX/USDT） 合約網格 機器人 24 小時自動低買高賣，用小本金享受到槓桿交易帶來的報酬 想要抓住行情玩合約 槓桿風險太高不敢開？認識「合約網格機器人」 合約馬丁 可以做多、做空。當幣價下跌時，分批抄底，大幅拉低你的平均持倉成本；行情反彈，就能快速獲利 震盪行情的獲利加速器 「合約馬丁」最完整教學 全倉合約網格 多空網格同時開，區間盤整時放大收益 被洗上洗下好煩... 你該學的「全倉合約網格」多空都能賺

注意：目前石油代幣在派網只有提供Ｕ本位的合約交易，尚未提供幣本位的喔

