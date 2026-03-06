search icon



2026年石油行情看俏 投資石油原來這麼簡單！

財管中心

近期中東戰火緊張情勢不斷升溫，國際油價也應聲飆漲，5 日西德州原油期貨站上每桶 74 美元，創下去年六月以來新高，高盛分析師更預估若荷姆茲海峽中斷持續五周，布蘭特原油價格可能會上漲至每桶 100 美元以上，讓相關原油商品的投資再度吸引買氣！

cover image of news article
小資族一般可以透過原油 ETF 或是原油期貨來交易，有的人也會透過美股市場直接持有石油巨頭股份，不過原油商品對一般大眾投資人來說還是相對陌生，現在可以用更低成本讓你也能跟上原油商機，那就是連結真實原油投資商品的「石油代幣」!


「石油代幣」是什麼？小本金就能起投！

「石油代幣」它的背後是對標石油投資標的，像是原油 ETF，以及其他石油相關業務的美股公司，價格也是 1：1 連動。

石油代幣是 RWA 真實資產鏈上化的種類之一，想了解更多關於代幣化資產

→延伸閱讀：加密貨幣也能玩美股！美股代幣是什麼？
2026 年必知的黃金投資趨勢 黃金代幣 5 美元就能投！

投資「石油代幣」對比 ETF、期貨的優勢

註：原油 ETF 與原油期貨皆以台灣市場為主

類型

ETF

期貨

石油代幣

資金門檻

1.5 萬

約 10~30 萬

約 5 美金

槓桿倍數

1~2 倍

12 倍

20 倍

交易時間

4.5 小時

23 小時

每週 5~6 天，依對應標的交易時段

做多

做空

X

成交時間

t+2

t+0

即時，資金隨進隨出

投資人門檻

較高。要考慮移倉成本、管理費、匯率風險等等

較高。交易成本最高，投資的流程也較複雜，適合對市場了解程度高的人

中等。價格直接連動對應標的，有相對低廉的交易手續費、以及匯率風險
要去哪裡交易「石油代幣」?

目前像是派網 Pionex 交易所，有提供石油代幣可以交易，最多人交易的像是 USOX/USDT（WTI 原油 ETF）、BNOX/USDT（布蘭特原油 ETF）等等。

派網是全球最大的量化交易所，有 16 種交易機器人，同樣「石油代幣」在派網也可以用各種機器人來做交易！

交易對

派網 Pionex

「現貨」交易方式

特性

延伸閱讀

石油代幣
（USOX/USDT、BNOX/USDT）

現貨

直接購買石油代幣現貨存放，收益對標實體原油 ETF 或期貨價格的漲跌幅

學會現貨交易與平台鏈轉

定投機器人

就是「定期定額」，可以設定固定次數買賣，或是循環買入直到主動終止

超過五百萬人都在用！全球最大量化交易所派網

現貨馬丁

基本上只能「做多」。下跌時分批加倉降低均價，反彈時快速獲利

震盪行情的獲利加速器 「合約馬丁」最完整教學


 

交易對

派網 Pionex

「合約」交易方式

特性

延伸閱讀

石油代幣
（USOX/USDT、BNOX/USDT）

合約網格

機器人 24 小時自動低買高賣，用小本金享受到槓桿交易帶來的報酬

想要抓住行情玩合約 槓桿風險太高不敢開？認識「合約網格機器人」

合約馬丁

可以做多、做空。當幣價下跌時，分批抄底，大幅拉低你的平均持倉成本；行情反彈，就能快速獲利

震盪行情的獲利加速器 「合約馬丁」最完整教學

全倉合約網格

多空網格同時開，區間盤整時放大收益

被洗上洗下好煩... 你該學的「全倉合約網格」多空都能賺

注意：目前石油代幣在派網只有提供Ｕ本位的合約交易，尚未提供幣本位的喔

想學習 RWA 投資 來上課就對了

3/14  (六) 10:00~12:00
鏈上股民入門：美股黃金新玩法，一次搞懂 RWA 投資術
前往報名：https://reurl.cc/DbaxpN

小提醒
交易石油代幣前務必先看清楚背後對應的是哪些標的！

USOX/USDT：追蹤標的主要為美國西德州中質原油（WTI）原油期貸合約，以及部分短期美債，低硫輕質原油等。波動幅度與 WTI 原油的期貸合約價格大約一致。

BNOX/USDT：追蹤布蘭特原油的每日價格變動。

課程、教學文章等更多資訊，請洽鉅亨 RWA 官網：https://events.cnyes.com/RWA2026Q1-38166


原油期貨原油ETF油價伊朗石油代幣RWA加密貨幣幣圈交易所

