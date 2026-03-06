2026年石油行情看俏 投資石油原來這麼簡單！
財管中心
近期中東戰火緊張情勢不斷升溫，國際油價也應聲飆漲，5 日西德州原油期貨站上每桶 74 美元，創下去年六月以來新高，高盛分析師更預估若荷姆茲海峽中斷持續五周，布蘭特原油價格可能會上漲至每桶 100 美元以上，讓相關原油商品的投資再度吸引買氣！
小資族一般可以透過原油 ETF 或是原油期貨來交易，有的人也會透過美股市場直接持有石油巨頭股份，不過原油商品對一般大眾投資人來說還是相對陌生，現在可以用更低成本讓你也能跟上原油商機，那就是連結真實原油投資商品的「石油代幣」!
「石油代幣」是什麼？小本金就能起投！
「石油代幣」它的背後是對標石油投資標的，像是原油 ETF，以及其他石油相關業務的美股公司，價格也是 1：1 連動。
石油代幣是 RWA 真實資產鏈上化的種類之一，想了解更多關於代幣化資產
投資「石油代幣」對比 ETF、期貨的優勢
註：原油 ETF 與原油期貨皆以台灣市場為主
|
類型
|
ETF
|
期貨
|
石油代幣
|
資金門檻
|
1.5 萬
|
約 10~30 萬
|
約 5 美金
|
槓桿倍數
|
1~2 倍
|
12 倍
|
20 倍
|
交易時間
|
4.5 小時
|
23 小時
|
每週 5~6 天，依對應標的交易時段
|
做多
|
✓
|
✓
|
✓
|
做空
|
X
|
✓
|
✓
|
成交時間
|
t+2
|
t+0
|
即時，資金隨進隨出
|
投資人門檻
|
較高。要考慮移倉成本、管理費、匯率風險等等
|
較高。交易成本最高，投資的流程也較複雜，適合對市場了解程度高的人
|
中等。價格直接連動對應標的，有相對低廉的交易手續費、以及匯率風險
要去哪裡交易「石油代幣」?
目前像是派網 Pionex 交易所，有提供石油代幣可以交易，最多人交易的像是 USOX/USDT（WTI 原油 ETF）、BNOX/USDT（布蘭特原油 ETF）等等。
派網是全球最大的量化交易所，有 16 種交易機器人，同樣「石油代幣」在派網也可以用各種機器人來做交易！
|
交易對
|
派網 Pionex
「現貨」交易方式
|
特性
|
延伸閱讀
|
石油代幣
|
現貨
|
直接購買石油代幣現貨存放，收益對標實體原油 ETF 或期貨價格的漲跌幅
|
定投機器人
|
就是「定期定額」，可以設定固定次數買賣，或是循環買入直到主動終止
|
現貨馬丁
|
基本上只能「做多」。下跌時分批加倉降低均價，反彈時快速獲利
|
交易對
|
派網 Pionex
「合約」交易方式
|
特性
|
延伸閱讀
|
石油代幣
|
合約網格
|
機器人 24 小時自動低買高賣，用小本金享受到槓桿交易帶來的報酬
|
合約馬丁
|
可以做多、做空。當幣價下跌時，分批抄底，大幅拉低你的平均持倉成本；行情反彈，就能快速獲利
|
全倉合約網格
|
多空網格同時開，區間盤整時放大收益
注意：目前石油代幣在派網只有提供Ｕ本位的合約交易，尚未提供幣本位的喔
想學習 RWA 投資 來上課就對了
3/14 (六) 10:00~12:00
鏈上股民入門：美股黃金新玩法，一次搞懂 RWA 投資術
前往報名：https://reurl.cc/DbaxpN
小提醒
交易石油代幣前務必先看清楚背後對應的是哪些標的！
USOX/USDT：追蹤標的主要為美國西德州中質原油（WTI）原油期貸合約，以及部分短期美債，低硫輕質原油等。波動幅度與 WTI 原油的期貸合約價格大約一致。
BNOX/USDT：追蹤布蘭特原油的每日價格變動。
課程、教學文章等更多資訊，請洽鉅亨 RWA 官網：https://events.cnyes.com/RWA2026Q1-38166
- 弱勢美元來襲！2026 歐日圓操作全攻略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 油價衝破80美元！美國能源自給成護身符 美股抗跌、國際股市落難
- 貝森特重操舊業？美財政部考慮干預石油期貨 獵殺高油價
- 中東衝突鎖死能源咽喉！沙國4月銷亞洲油價應聲調漲、漲幅創三年半之最
- 伊朗衝突令通膨隱憂再起！川普改口：油價要漲就讓它漲吧
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇