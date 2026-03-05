鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-05 13:10

中國第十四屆全國人大四次會議周四 (5 日) 開幕，中國國務院總理李強作政府工作報告，明確今年擬發行特別國債 3000 億元(人民幣，下同)，支援國有大型商業銀行補充資本。

繼去年 5000 億元特別國債注資 4 家國有大行到帳後，中國已安排好第二批國有大行注資安排。 在中國財政部時隔 26 年再度發行特別國債注資國有大行後，相關安排一直備受市場關注。

中國首批注資的 4 家國有大行為中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、建設銀行，定增募資額合計 5200 億元，其中財政部出資 5000 億元。

自 2024 年中國「924 新政」首提國家計畫對國有六大行補充核心一級資本，再到去年政府工作報告明確「擬發行特別國債 5000 億元，支援國有大型商業銀行補充資本」，大行注資事宜推進迅速。

去年 6 月 23 日，隨著建行逾千億元定增完成，5000 億元特別國債注資 4 家國有大行已全部到帳。自 4 家大行當年 3 月 30 日集中公告啟動定增流程至全部落地，僅用時兩個多月。

6 家國有大行均為中國系統性重要銀行，其中工、農、中、建、交五大行為全球系統重要性銀行，因此面臨更高的資本充足率要求。

專家認為，考慮到銀行淨利差逐年下降且已處於歷史低位，再度「輸血」國有大行補充資本金，主要是為説明六大行進一步提升資產投放能力和服務實體經濟的能力，助力其可持續發展。

在 2024 年 9 月 24 日國新辦新聞記者會上，中國國家金融監管總局局長李雲澤表示，大型商業銀行是中國金融體系服務實體經濟的主力軍，將對 6 家大型商業銀行增強核心一級資本，按照統籌推進、分期分批有序實施，持續督促大型商業銀行提升精細化管理水準，強化資本約束下的高質量發展能力。

在此背景下，第二批國有大行資本補充計劃已在市場預期之內。

上海金融與發展實驗室主任曾剛說：「這是 2025 年政策的延續，3000 億元特別國債定向補充國有大行核心一級資本。此舉屬前瞻性佈局：一是緩解大行因凈利差縮小、獲利放緩導致的內源資本補充壓力，提升資本充足率與抗風險能力；二是增強信貸投放能力，按槓桿效應可撬動數兆元信貸，更好支援實體經濟與穩增長；三是夯實金融「壓艙石」，配合化解地方金融風險、維護金融穩定。」

惠譽亞太區金融機構評級董事薛慧如指出，此次國有大行資本補充計畫整體進度符合預期。「中國政府對國有銀行的增資計畫彰顯強勁支援，並有助於緩解銀行盈利及資本壓力，從而提升服務實體經濟的能力，以及面臨內外部衝擊時的風險抵禦能力。」