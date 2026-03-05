鉅亨網編譯鍾詠翔
據《人民日報》報導，中國國務院總理李強周四（5 日）向十四屆全國人大四次會議宣讀政府工作報告，要點如下：
一、2025 年工作回顧
國內生產毛額增長 5%
城鎮新增就業 1,267 萬人
糧食產量達到 1.43 兆斤
新能源車年產量超過 1,600 萬輛
過去 5 年
國內生產毛額年均增長 5.4%
製造業增加值規模連續 16 年保持全球第一
居民人均可支配收入年均增長 5.4%
城鎮新增就業累計超過 6,000 萬人
二、「十五五」時期主要目標和重大任務
國內生產毛額增長保持在合理區間
全社會研發經費投入年均增長 7% 以上
單位國內生產毛額二氧化碳排放累計降低 17%
數位經濟核心產業增加值佔國內生產毛額比重達到 12.5%
勞動年齡人口平均受教育年限提高到 11.7 年
人均預期壽命提高到 80 歲
糧食綜合生產能力達到 1.45 兆斤左右
能源綜合生產能力達到 58 億噸標準煤
三、2026 年經濟社會發展總體要求和政策取向
經濟增長 4.5%—5%
城鎮新增就業 1,200 萬人以上
消費者物價指數升幅 2% 左右
糧食產量 1.4 兆斤左右
單位國內生產毛額二氧化碳排放降低 3.8% 左右
赤字率擬按 4% 左右安排，赤字規模比上年增加人民幣 2,300 億元
一般公共預算支出規模將首次達到 30 兆元
擬發行超長期特別國債 1.3 兆元
擬安排地方政府專項債券 4.4 兆元
四、2026 年部分工作任務
增收：制定實施城鄉居民增收計畫，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措
消費：安排超長期特別國債 2,500 億元支持消費品以舊換新
投資：擬安排中央預算內投資 7,550 億元，安排 8,000 億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設
新質生產力：打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。培育發展未來能源、量子科技、具身智慧、腦機接口、6G 等未來產業。深化拓展「人工智慧 +」
全國統一大市場：綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、品質監管等手段，深入整治「內捲式」競爭
開放：進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點
鄉村全面振興：全面開展第二輪土地承包到期後再延長 30 年整省試點。展開第四次全國農業普查
新型城鎮化：科學有序推進農業轉移人口市民化，因地制宜放寬在流入地參加中考報名條件
就業：建立就業友好型發展方式。實施穩崗擴容提質行動
教育：完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給
醫療衛生：居民醫保人均財政補助標準提高 24 元
社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高 20 元。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住宅需求
綠色發展：設立國家低碳轉型基金，培育氫能、綠色燃料等新增長點
房地產：因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房
