金融時報：伊朗首都道路監視器被駭入多年 影像傳回以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-04 11:24

伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡，據英國《金融時報》周二（3 日）報導，消息人士透露，以色列早在數年前就入侵了伊朗首都德黑蘭幾乎所有道路監視器。

伊朗首都道路監視器被駭入多年，影像傳回以色列。（圖：Shutterstock）

兩名知情人士表示，為確定哈米尼的行蹤，以色列信號情報機構 8200 部隊、以色列情報和特殊使命局（摩薩德）以及軍事情報單位多年來持續蒐集德黑蘭的消息。以色列情報機關入侵德黑蘭幾乎所有道路監視器，鏡頭拍下的畫面被加密後，傳輸到位於以色列的伺服器。

其中一名消息人士說，在伊朗多個重要政府機關的所在地巴斯德大街，有一個鏡頭的角度尤為關鍵，以色列情報單位可以判斷伊朗政府人員停放車輛的位置，監控巴斯德大街部分區域的運作情況。

他們透露，以色列通過複雜算法，建立了伊朗安保人員的行為規律畫像，包括住址、值班時間、上下班路線，以及負責保護和接送的對象。

以色列還運用一種被稱為「社會網絡分析」的數學方法，從大量數據中挖掘伊朗的決策重心，識別出新的監視和打擊目標。

這次打擊行動籌劃數月之久，但在美國和以色列情報單位確認哈米尼和多名伊朗高階官員將在 2 月 28 日會面之後，兩國調整了行動計畫。以色列行動前利用德黑蘭道路監視系統以及被深度滲透的行動通訊網絡，確定哈米尼和伊朗官員將如期舉行會議。

另一名前以色列高階官員說道，為確保準時發動襲擊，當時以色列戰機已提前幾個小時起飛，隨後向哈米尼所在地點發射 30 多枚精確導引彈藥。

知情人士透露，以色列還成功干擾巴斯德大街附近十多個基地台，阻止哈米尼安保人員提前得到預警訊息。