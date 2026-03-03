鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-03 20:40

隨著伊朗衝突導致油價上漲，並再次引發通膨擔憂，利率交易員已開始消化南非在本月晚些時候升息的可能性。

中東局勢推升油價與通膨憂慮 南非利率前景由降息轉向升息(圖:shutterstock)

根據遠期利率協議顯示，市場目前預計 3 月 26 日的政策會議有 24% 的機率升息 25 個基點。這一態勢與上周五形成鮮明對比，當時市場仍預期有近 30% 的機率會降息一碼。

此次市場情緒劇烈波動的主要誘因在於中東局勢惡化。隨著美國和以色列加大對伊朗的打擊，布蘭特原油價格周二 (3 日) 突破每桶 80 美元大關。油價走高直接威脅到南非央行 3% 的通膨目標，使其面臨進一步偏離目標的風險。

此外，南非幣蘭特匯率的疲軟，進一步加劇了物價壓力。南非幣在周二跌至 1 美元兌 16.2937 蘭特，單日跌幅達 1.2%，兩天內累計跌幅已達 2.2%。

面對通膨壓力，市場對於今年剩餘時間內的貨幣寬鬆政策信心也顯著下降。目前市場預估到年底僅有 15 個基點的寬鬆空間，遠低於上周五預測的 39 個基點。