鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-03 05:52

美國股市周一 (2 日) 收盤接近平盤，盤中震盪劇烈。由於周末美國與以色列對伊朗發動空襲，股市早盤一度下跌，但隨著投資人逢低買進，盤中多次反彈。

幾項主要因素推動市場回升：

美國與以色列周末對伊朗發動攻擊，擊斃伊朗最高領袖，震撼全球市場。油價飆升，多數海外股市收低。

然而，在早盤拋售後，美國投資人進場逢低承接，顯示市場普遍預期此次衝突帶來的干擾將有限。

衝突最初推升國防股與能源價格，同時壓抑旅遊類股與對利率敏感的板塊。隨後，投資人轉向科技股，並評估中東衝突可能持續多久，以及其對通膨與聯準會 (Fed) 政策的影響。

在歐洲與亞洲，股市受到油價飆升與戰爭不確定性衝擊而走低。

法國與德國股市下跌逾 1%。日經 225 指數下跌 1.73%，開盤時一度重挫近 2%。

隨著油價上揚，能源公司表現優於大盤，但旅遊與航空股因航班取消、航空燃油成本上升，以及中東多地空域關閉而下跌。

中東地區多處油氣設施停止生產。美國原油期貨收盤上漲 6%，報每桶 71.23 美元，盤中漲幅一度達到兩倍。

國防股亦受提振，美國主要國防類股指數道瓊美國國防指數 (DJUSDN-US) 走高。

美國總統川普向 CNN 表示，「更大的一波行動尚未到來」，不過部分中東國家正遊說美國盟友，期盼戰事能迅速落幕。

美股周一 (2 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 73.14 點，或 0.15%，收 48,904.78 點。

那斯達克指數上漲 80.65 點，或 0.36%，收 22,748.86 點。

S&P 500 指數上漲 2.74 點，或 0.04%，收 6,881.62 點。

費城半導體指數上漲 38.99 點，或 0.48%，收 8,137.36 點。

NYSE FANG + 指數上漲 165.66 點，或 1.15%，收 14,621.60 點。

投資人大舉買進本輪牛市科技龍頭股。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收漲。Meta (META-US) 上漲 0.83%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.20%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.68%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.77%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.37%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.02%。

企業新聞

輝達宣布兩大合作案，深化其在先進光學技術領域的布局。首先，輝達與光學元件製造商 Coherent 達成多年策略協議，將共同推動光學技術創新及產能擴張，以支援下一代 AI 基礎建設。同日再跟另一家光學技術公司 Lumentum 簽署長期合作協議，目標同樣鎖定在下一代 AI 系統所需的光學技術突破。

蘋果發表 iPhone 17e 與搭載 M4 晶片的新款 iPad Air，為今年新一波產品更新拉開序幕。iPhone 17e 延續入門定位，起售價維持 599 美元，但基礎儲存空間提升至 256GB，被一些分析師視為「變相降價」，以在競爭激烈的智慧手機市場守住市占。

AES Corp(AES-US) 股價大跌逾 17%，此前由貝萊德旗下 Global Infrastructure Partners 與私募股權公司 EQT AB 主導的財團，同意以 334 億美元收購該公用事業公司，但收購價低於其前一日收盤價。

華爾街分析

Smead Capital Management 董事長 Bill Smead 表示，「市場參與者認為這一切只是暫時現象，石油業面臨的問題終將消失。」

他指出，投資人正在回歸熟悉、表現優異的股票，例如輝達、「七巨頭」科技股及國防類股。「當人們感到害怕時，就會回到自己熟悉的標的。」

KKM Financial 執行長 Jeff Kilburg 表示，「期貨市場對伊朗衝突反應過度，使標普 500 指數接近 2026 年低點時創造了買進機會。」他周日晚間發文預測，市場周一收盤前將轉為上漲。「儘管地緣政治緊張升溫，我們仍處於牛市之中。」

Baird 投資策略師 Ross Mayfield 指出，「若當地出現長時間瓶頸，將為油價帶來顯著上行空間。油價若只是兩周的衝擊，對美國消費者或聯準會的利率決策影響有限，但若價格水準在數月內持續上升，則將產生影響。」