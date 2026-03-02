沙國表面不說 私下一直勸川普儘快對伊朗動手
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國和以色列周六（28 日）聯合對伊朗發動軍事打擊，伊朗隨即予以還擊，並對阿聯、卡達、巴林、科威特等中東境內美軍基地發動攻擊。沙烏地阿拉伯外交部隨即發表聲明，譴責伊朗侵犯鄰國主權，稱將全力支持這些兄弟國家。
「在沙國和以色列推動下，美國對伊朗發動攻擊。」《華盛頓郵報》援引四名知情人士的消息，稱在過去一個月裡，沙國王儲兼首相穆罕默德 · 本 · 薩勒曼多次私下遊說美國總統川普，呼籲美國對伊朗採取軍事行動，以遏制伊朗軍事發展。
美國和伊朗舉行伊核問題談判期間，穆罕默德曾與伊朗總統佩澤希齊揚通話，當時沙國發表聲明，強調不會允許沙國領土或領空被用於攻擊伊朗。但四名知情人士透露，穆罕默德在與美國官員討論時警告，如果美國現在不發動打擊，伊朗會變得「更強大、更危險」。
這些消息人士說，穆罕默德在過去一個月裡多次致電川普，建議美國發動攻擊。穆罕默德的立場得到了他的弟弟、沙國國防大臣哈立德 · 本 · 薩勒曼的支持，今年 1 月在華盛頓舉行的一次閉門會談中，哈立德向美國官員闡述了「不發動攻擊可能帶來的後果」。
知情人士認為，沙國在伊朗問題上展現出複雜立場，可能既想要避免本國脆弱的石油基礎設施遭伊朗報復性打擊，又將伊朗視為沙國在中東的終極對手。伊朗由什葉派穆斯林主導，沙國則由遜尼派穆斯林領導，兩國在中東長期存在激烈競爭。
