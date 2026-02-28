鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-02-28 15:36

以色列國防部長卡茨表示，以色列已經對伊朗發動「先發制人打擊」，關閉領空，全國進入緊急狀態。

以色列國防軍說，以色列全境響起警報，直接向手機裝置發送預警指示，要求民眾停留在避難所附近，不要前往機場，為可能發生的飛彈襲擊做好準備。

以色列衛生部指示各醫院將住院病患轉移到隔離區，醫療系統進入戰時狀態。

據巴勒斯坦聖城報周六（28 日）報導，一名以色列政府官員稱，以色列正在準備第一階段密集強力聯合進攻，共四天。

初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓。截至目前大約 30 個伊朗境內目標遭到襲擊，包括伊朗總統府和伊朗情報與國家安全部。

以色列方面消息稱，伊朗政府所有高階官員都是襲擊目標。

一名以色列安全官員說，對伊朗的襲擊是以色列和美國共同行動的結果。據路透社周六報導，美國官員稱，美國正從空中和海上打擊伊朗。

一名美國官員表示，這不是小規模打擊，預計這次攻擊將比去年 6 月美國對伊朗核設施的襲擊要大得多。

以色列安全部門消息人士稱，以色列和美國過去 24 小時評估認為，與伊朗沒有談判的可能，所以發動此次打擊。

美國駐卡達大使館要求所有工作人員就地避難，建議當地所有美國人也這樣做，直到另行通知。

據卡達阿拉伯電視台周六報導，伊朗首都德黑蘭市中心發生爆炸。 伊朗法爾斯通訊社說多枚飛彈擊中德黑蘭市中心多處目標。伊朗最高領袖辦公室附近遭襲。德黑蘭證券交易所暫停交易。

伊朗官員表示，伊方正在為報復行動做準備，本次報復行動將是「毀滅性」。