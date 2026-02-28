動手了！以色列正在準備4天密集強力聯合進攻

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-02-28 15:18

以色列國防部長卡茨表示，以色列已經對伊朗發動「先發制人打擊」，關閉領空，全國進入緊急狀態。

以色列正在準備4天密集強力聯合進攻。（圖：Shutterstock）

以色列國防軍說，以色列全境響起警報，直接向手機裝置發送預警指示，要求民眾停留在避難所附近，不要前往機場，為可能發生的飛彈襲擊做好準備。

據巴勒斯坦聖城報周六（28 日）報導，一名以色列政府官員稱，以色列正在準備第一階段密集強力聯合進攻，共四天。

初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓。截至目前大約 30 個伊朗境內目標遭到襲擊，包括伊朗總統府和伊朗情報與國家安全部。

一名以色列安全官員說，對伊朗的襲擊是以色列和美國共同行動的結果。

以色列安全部門消息人士稱，以色列和美國過去 24 小時評估認為，與伊朗沒有談判的可能，所以發動此次打擊。