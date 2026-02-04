鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-04 08:30

據《Investopedia》，投資人再度證明，對於確實從 AI 熱潮中交出實質成果的公司，市場依然願意給予高度肯定。

資料分析軟體公司 Palantir(PLTR-US)公布財報後，周二 (3 日) 股價大漲 6.8%。該公司獲利表現大幅超越市場預期，花旗集團 (Citigroup) 分析師將此歸功於 Palantir 具備「同級最佳」AI 能力。Palantir 成為那斯達克 100 指數中表現最亮眼個股之一。不過，在科技股普遍走弱拖累下，該指數周二仍大幅下跌。

Palantir 與其他軟體同業今年在華爾街的開局並不順利，隨著「氛圍式寫程式 (vibe coding)」興起，加深了市場對 AI 可能顛覆軟體產業的憂慮。今年以來至周一收盤，Palantir 股價累計下跌近 17%，而 iShares 擴展科技 - 軟體 ETF(IGV) 也下挫逾 15%。

但周二的財報表現有助於安撫投資人，顯示 AI 對 Palantir 而言更像是機會而非威脅。美國銀行 (BofA) 分析師在周二的報告中指出，這份成績「對同業是一項警訊」，因為「自稱是『AI 公司』，必須拿出真正的成果來佐證。」

近幾個月來，投資人重新評估 AI 對產業的衝擊，導致 Palantir 與多數軟體股承壓。不過，Palantir 的財報顯示，只要能清楚向市場說明 AI 如何實際帶動營收或獲利成長，軟體公司仍有機會重拾投資人信心。

此外，Meta Platforms(META-US)上周表示 AI 產品帶動營收成長加速，股價因此飆漲。而微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 則因關鍵 AI 指標——雲端營收成長未達預期，股價重挫。

美銀分析師也特別點名 Palantir 最新一季高達 127% 的「40 法則 (Rule of 40)」分數——該指標為營收成長率與獲利成長率的加總——認為這凸顯了 Palantir 在軟體產業中的獨特地位。

與其受惠於 AI 基礎建設支出，Palantir 更將自己定位為企業內部導入 AI 的關鍵合作夥伴。Palantir 上季的商業客戶營收 (非政府部門) 年增 137%，今年全年預估將再成長 115%。美銀指出，在第三季財報電話會議中提及 Palantir 的企業家數，較去年同期成長超過一倍。