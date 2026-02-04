鉅亨網編譯陳又嘉
據《Investopedia》，投資人再度證明，對於確實從 AI 熱潮中交出實質成果的公司，市場依然願意給予高度肯定。
資料分析軟體公司 Palantir(PLTR-US)公布財報後，周二 (3 日) 股價大漲 6.8%。該公司獲利表現大幅超越市場預期，花旗集團 (Citigroup) 分析師將此歸功於 Palantir 具備「同級最佳」AI 能力。Palantir 成為那斯達克 100 指數中表現最亮眼個股之一。不過，在科技股普遍走弱拖累下，該指數周二仍大幅下跌。
Palantir 與其他軟體同業今年在華爾街的開局並不順利，隨著「氛圍式寫程式 (vibe coding)」興起，加深了市場對 AI 可能顛覆軟體產業的憂慮。今年以來至周一收盤，Palantir 股價累計下跌近 17%，而 iShares 擴展科技 - 軟體 ETF(IGV) 也下挫逾 15%。
但周二的財報表現有助於安撫投資人，顯示 AI 對 Palantir 而言更像是機會而非威脅。美國銀行 (BofA) 分析師在周二的報告中指出，這份成績「對同業是一項警訊」，因為「自稱是『AI 公司』，必須拿出真正的成果來佐證。」
近幾個月來，投資人重新評估 AI 對產業的衝擊，導致 Palantir 與多數軟體股承壓。不過，Palantir 的財報顯示，只要能清楚向市場說明 AI 如何實際帶動營收或獲利成長，軟體公司仍有機會重拾投資人信心。
然而，Palantir 的利多並未擴散至整體軟體族群。Intuit(INTU-US) 周二重挫 10%、ServiceNow(NOW-US) 大跌 6.9%、Adobe(ADBE-US)、Workday(WDAY-US)、Atlassian(TEAM-US) 等軟體巨頭皆下跌超過 7%，拖累 IGV ETF 跌幅擴大。
投資人如今愈來愈要求科技公司提出證據，證明 AI 熱潮能實際轉化為營收與獲利成長。供應吃緊推升了 Sandisk(SNDK-US)、Western Digital(WDC-US)、美光 (Micron)(MU-US) 等記憶體與儲存裝置製造商的利潤，使其成為近月華爾街最炙手可熱的股票。
此外，Meta Platforms(META-US)上周表示 AI 產品帶動營收成長加速，股價因此飆漲。而微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 則因關鍵 AI 指標——雲端營收成長未達預期，股價重挫。
美銀分析師也特別點名 Palantir 最新一季高達 127% 的「40 法則 (Rule of 40)」分數——該指標為營收成長率與獲利成長率的加總——認為這凸顯了 Palantir 在軟體產業中的獨特地位。
Palantir 本身並未直接參與每年高達數千億美元的資料中心設備投資，卻是美銀追蹤的公司中，僅四家「40 法則」分數高於 80% 的企業之一。其他三家則主要為資料中心晶片供應商輝達、台積電 (TSM-US) 與美光。
與其受惠於 AI 基礎建設支出，Palantir 更將自己定位為企業內部導入 AI 的關鍵合作夥伴。Palantir 上季的商業客戶營收 (非政府部門) 年增 137%，今年全年預估將再成長 115%。美銀指出，在第三季財報電話會議中提及 Palantir 的企業家數，較去年同期成長超過一倍。
儘管近期 AI 對多數軟體股形成逆風，但部分專家認為，華爾街終將意識到，具備產業專業知識與深厚客戶關係的軟體公司，就像 Palantir 一樣，是 AI 實際應用不可或缺的推手。
