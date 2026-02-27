鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-28 06:50

Datadog(DDOG-US) 與 Workday(WDAY-US) 股價周五收盤皆下跌 4%，Salesforce(CRM-US) 則下跌約 2%。追蹤軟體類股的 iShares 擴展科技軟體產業 ETF(IGV-US) 收跌約 1%。

投資人近來愈發擔心，AI 可能讓各行各業對人力的需求減少，涵蓋保險、財富管理到房地產等領域。

投資人不僅憂慮 AI 提升效率將促使企業削減成本與人力，也擔心員工減少會直接導致傳統軟體授權需求下滑。許多企業軟體公司是依據客戶員工人數或「每席位」模式銷售產品，因此投資人正密切關注，若訂閱席位減少，軟體公司是否會因此受創。

因此，當 Block 周四宣布將裁減逾 40% 員工時，一些分析師將此解讀為 AI 未來取代人力的前兆。這些憂慮打擊了原本試圖在 AI 負面情緒籠罩數周後反彈的軟體股。

此次裁員是投資人信心的最新打擊，市場質疑軟體產業能否抵禦 AI 持續帶來的衝擊，該衝擊可能大幅改變未來工作型態。

這周一在 Citrini Research 發布一篇部落格文章，描繪 AI 導致大規模裁員的假想情境後，軟體股市值蒸發逾 2,000 億美元。

Truist Securities 分析師 Matthew Coad 在報告中表示，Block 可能成為企業投資 AI 如何「對就業率產生不利影響」的「研究案例」。

摩根大通分析師 Tien-tsin Huang 則指出，一個全新的「工作世界」正「迫在眉睫」，而 Block 正「主動進行組織重整」以因應這項現實。

Bernstein 分析師 Harshita Rawat 也在報告中表示，她好奇 Bloc 的行動是否會進一步強化近期「席捲市場」的「失業恐慌」。她補充稱，「Block 可能為其他公司提供一套行動劇本。」

不過，周五軟體類股部分大跌，與 Block 裁員引發的 AI 恐慌關聯不大。Zscaler(ZS-US) 與 Elastic NV(ESTC-US) 股價分別下跌 12% 與 15%，PAR Technology(PAR-US) 重挫 27%。三家公司在周四盤後公布財報，市場反應不佳。

儘管市場波動劇烈，iShares 擴展科技軟體產業 ETF 本周仍勉強上漲 1%。