鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-26 09:49

租用一艘超大型油輪（VLCC）把原油從中東運到亞洲的價格，繼周二（24 日）突破 17 萬美元 / 日後，眼下價格又突破 20 萬美元的關口，續創 2020 年以來新高。

據《彭博》周三報導，根據航運追蹤平台以及經紀人報告顯示，沙烏地阿拉伯國家航運公司巴赫里（Bahri）以折合 20.8 萬美元 / 天的價格租用名為「DHT Jaguar」的超大型油輪。

倫敦波羅的海交易所的數據也顯示，周二 200 萬桶級原油的單日運費直逼 20 萬美元大關，創下 2020 年以來新高。

這些訂艙發生之際，油運市場價格正因美伊對峙形勢飆漲，韓國船東大舉購買油輪的舉動也對市場價格形成支撐。在這個節骨眼上，以沙國為代表的中東石油大國也在加緊出貨。

一般而言，航運公司只有在自有船隻不足以運輸貨物時才會額外租船。統計數據顯示，巴赫里租用船隻的數量已經寫下近半年來新高。

在出口定價下調至近 5 年來最低水準之際，沙國原油的港口發運量正接近 3 年來最高紀錄。除了 OPEC + 取消減產的增益外，沙國國內用於發電的原油需求出現季節性下降，也釋放出額外出口能力。

油輪追蹤數據顯示，沙國在 2 月前 24 天的原油發運量躍升至 730 萬桶 / 日，達到 2023 年 4 月以來最高，若該水準持續到月底，將較 1 月增加 40 萬桶 / 日。