鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-25 19:16

財政部賦稅署公告 115 年 1-6 月期統一發票開獎獎別與組數，為鼓勵民眾使用雲端發票，今年上半年每期雲端發票專屬獎 500 元獎特別增開 70 萬組，由原先的 315 萬組調升至 385 萬組。加計特別獎、特獎、頭獎至六獎，以及雲端發票各類專屬獎項後，每期雲端發票專屬獎合計開出 396 萬 6030 組。賦稅署表示，此舉係審酌預算與中獎兌領情形後所作之規劃，旨在落實消費到兌獎全程無紙化。

賦稅署說明，115 年 1-6 月期統一發票每期將開出特別獎 1 組、特獎 1 組，頭獎至六獎各 3 組。在備受關注的雲端發票專屬獎部分，除了 100 萬元獎 30 組、2000 元獎 1 萬 6000 組、800 元獎 10 萬組外，500 元獎組數大幅提升至 385 萬組。這項調整主要依據加值型及非加值型營業稅法第 58 條規定，由該署編列統一發票給獎及推行經費，並在參考前一年度兌領狀況及當年度預算案數後，於年初完成審慎估算。

賦稅署強調，統一發票給獎經費具法定義務支出性質，經審查中獎獎金及手續費後，決定增加 500 元獎的供給，以提高民眾儲存雲端發票的誘因。賦稅署呼籲，民眾可利用財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，屆時中獎獎金將自動匯入指定帳戶，免去臨櫃兌領的繁瑣流程。