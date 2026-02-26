鉅亨網新聞中心 2026-02-26 14:00

德國總理梅爾茨 25 日抵達北京，正式展開為期兩天的訪中行程。這是梅爾茨就任總理以來首次訪問中國，不僅成為農曆馬年首位造訪中國的外國領導人，更在國際局勢動盪與歐美內部博弈加劇的背景下，釋放出德國外交轉向「務實主義」的重要訊號。

梅爾茨在啟程前於柏林機場發表講話，明確表達對中德關係的高度重視。他直言與中國「脫鉤」是錯誤的選擇，強調中國作為全球不可忽視的力量，對於解決國際重大問題至關重要。

‌



梅爾茨認為，德中兩國應在過去數十年的深厚合作基礎上，進一步加強協調，共同應對全球性挑戰，唯有透過合作才能實現互利共贏。

此次訪問最受矚目的是規模空前的「超規格」商務代表團。隨行名單中包括大眾、賓士、寶馬、西門子、拜耳、阿迪達斯及德國商業銀行等多家核心企業的高層。

德媒指出，此次企業參與意願極高，隨行名額甚至供不應求，直觀展示了德國工商界對中國市場的長期信心與技術創新的現實需求。在德國國內經濟成長乏力、製造業面臨轉型壓力的當下，中國市場無疑是德國維持競爭力的關鍵變數。

行程安排亦體現了德國政府對未來產業競爭力的戰略計算。梅爾茨除在北京造訪故宮與賓士車廠外，更將特別前往杭州，考察中國領先的機器人企業宇樹科技及西門子能源。

這顯示德國正高度關注中國在「新質生產力」、能源轉型及數位化領域的發展，並尋求在這些尖端領域與中國建立「技術共生」的合作關係。

國際輿論普遍認為，梅爾茨此行標誌著德國外交政策從單一的價值觀導向，轉向更重視經濟現實與安全考量的務實路線。