鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-26 10:15

中國民航在 2 月 15 日—23 日 9 天春節假期期間累計運輸旅客 2,205 萬人次，比 2025 年春運同期（2025 年 1 月 27 日—2 月 4 日，共 9 天）增長 7.7%，其中 2 月 23 日（正月初七）運輸旅客為 266.8 萬人次，創歷史新高。

中國春節民航旅客量創歷史新高，節後機票價格大跳水。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周三（25 日）報導，這是中國民航局最新披露的春節民航運輸成績單。2026 年春節 9 天，民航日均旅客運輸量達到 245.2 萬人次，比 2025 年春節增加 7.3%，也是歷年春節最高紀錄。

不過，春節過後不少航線的機票價格立刻跳水，不少航線的票價不到 1 折。比如上海到成都、青島等城市的不含稅票價均不到人民幣（下同）200 元。

航旅縱橫大數據顯示，2 月 24 日 - 3 月 13 日的中國國內航線機票平均價格（不含稅）約 950 元，比 2026 春節假期機票平均價格回落約 13%。從北京出發的機票平均價格回落約 30%；從上海出發的機票平均價格回落約 35%；從廣州出發的機票平均價格回落約 31%。

目前大多數中國國內航線的最低票價都在 200 元，只有部分平台在部分航線上的補貼價或打包旅行商品會低於 200 元。這與民航局持續整治「內捲」，限制航空公司過度低價有關。

民航局長在 1 月舉行的民航工作會議上表示將在 2026 年研究制定旅客運輸成本調查辦法，探索建立運價監測預警聯動機制，協調加強銷售網路平台監管。