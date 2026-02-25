鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-25 09:35

今年春節假期中國遊客的出境旅遊選擇悄然發生轉變，泰國取代日本成為最受歡迎的出境目的地。據《南華早報》周二（24 日）報導，旅遊數據公司的統計顯示，2 月 15 日至 23 日期間，泰國接待中國遊客約 25 萬人次，日本接待的中國遊客數量則銳減 50% 至 13 萬人次。

中國擁有世界最大的出境旅遊市場，2024 年市場規模估計達到 1,400 億美元，全球旅遊業者非常重視長達 9 天的 2026 年春節假期。

長期以來，泰國憑藉海灘、低價以及靠近中國的地理位置等優勢，成為中國遊客出境旅遊的熱門目的地。但去年東南亞電詐問題引發的安全擔憂，導致中國赴泰國遊客數量減少。為重新吸引遊客，泰國旅遊部門加大了推廣力道。

這些努力似乎取得成效。新加坡旅遊營銷和技術公司 China Trading Desk 的數據顯示，今年春節期間，泰國接待的中國遊客達到約 25 萬人次，較去年同期增加 6 萬人次，超出泰國接待 24.1 萬人次的目標。

該公司的統計數據還顯示，韓國、馬來西亞和新加坡分別是中國遊客在春節期間的第二、第三和第四大出境目的地。中國遊客在韓國的消費最多，消費總額至少有 3.19 億美元。

旅遊平台飛豬的數據也顯示，香港、澳門以及「四小時飛行圈」內的東南亞國家，都是今年春節假期出境旅遊的熱門目的地。