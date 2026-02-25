鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-25 12:25

馬年開春三個交易日，儘管面臨川普政府新關稅政策帶來的貿易不確定性，台股表現依然強勁，加權指數成功站上 35000 點大關，在地緣政治風險升溫與全球關稅戰隱憂下，避險資產需求同步噴發。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）指出，金價目前已重回 5200 美元附近，預計在聯準會寬鬆政策、央行持續買盤及供應受限等因素驅動下，未來幾個月金價有望觸及 6200 美元。瑞銀維持黃金具吸引力的觀點，建議投資者將其作為多元化工具，以對沖市場波動與經濟風險，確保資產配置的穩健性。

隨著地緣政治再度成為市場焦點，國際金價已重新站回 5200 美元附近。美國總統川普在最高法院裁定其關稅措施違法後，隨即強勢宣佈將對全球貿易夥伴徵收 15％關稅，此舉進一步加劇了全球貿易的不確定性。與此同時，中東局勢依舊緊繃，在美伊核談判期間，美國持續加大在當地的軍事部署規模，引發市場對於軍事衝突的擔憂。雖然行政院長卓榮泰在面對國際局勢動盪時表示，政府已做好萬全準備因應外部衝擊，但卓榮泰也坦言，國際地緣政治風險確實難以在短期內明顯下降。

‌



瑞銀財管分析認為，金價具備進一步上漲的動力，主要支撐來自於聯準會的寬鬆貨幣政策。美元走軟與美國實質利率下行，皆對不計息的黃金提供有力支撐。儘管先前公佈的 12 月核心 PCE 價格指數漲幅略超預期，但瑞銀預計未來幾個月通膨壓力將逐漸緩解。隨著聯準會人事變動可能在今年晚些時候帶來更偏向鴿派的立場，這將為進一步降息提供支援。市場目前預計至 9 月底前，聯準會將有兩次降息機會，每次幅度為 25 個基點。地緣政治事件雖然不一定會對全球市場造成持久影響，但往往會引發劇烈的短期波動，從而提升對黃金等避險資產的配置需求。