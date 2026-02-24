中國無人機龍頭大疆 正式控告美國聯邦通訊委員會

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-25 07:00

中國國產無人機龍頭大疆創新已於美國東部時間 20 日正式向美國第九巡迴上訴法院提交訴狀，挑戰美國聯邦通訊委員會（FCC）2025 年 12 月 23 日將大疆及產品列入「受管制清單」（Covered List）的決定。

大疆正式控告美國聯邦通訊委員會。（圖：Shutterstock）

據《觀察者網》周二（24 日）報導，大疆表示，此次控告 FCC，旨在維護企業合法權益、保護依賴大疆產品卻受到禁令影響的美國消費者及廣大農業行業用戶利益。

‌



大疆在訴狀中指出，FCC 的這一決定有嚴重程序瑕疵和實質缺陷。FCC 在未能提供任何實質證據證明大疆產品對美國國家安全構成威脅的情況下，將其列入「受管制清單」，此舉不僅違背正當程序原則，更涉嫌違反美國憲法及聯邦相關法律。

大疆在全球民用無人機市場長期保持 70% 以上市場份額，在美國消費、商用、政府等無人機市場佔有約 70% 至 90% 絕對份額。美國州和地方 1,800 多個執法機關中，超過 80% 使用大疆產品。

紐約市 2024 年的一份報告顯示，紐約警察局擁有 40 架大疆無人機，約佔無人機機隊 40%。密蘇里州堪薩斯市警方 18 架無人機中，近半來自大疆。德州埃爾帕索市配備有 24 座大疆自動化無人機機庫，當地警察和其他公共安全部門的官員還曾參與大疆宣傳片拍攝。