中日關係緊張！中國宣布：將20家日本實體列入出口管制管控名單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-24 10:23

中日關係緊張，中國商務部周二（24 日）宣布將 20 家日本實體列入出口管制管控名單，以維護國家安全和利益。

中國商務部發布公告，稱根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的 20 家日本實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

‌



一、禁止出口經營者向上述 20 家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述 20 家實體；正在展開的相關活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向中國商務部提出申請。本公告自公布之日起正式實施。

中國商務部稱，上述措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來。

具體出口管制管控名單如下：

1. 三菱造船株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co.）

2. 三菱重工航空發動機株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.）

3. 三菱重工海洋機械株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd.）

4. 三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd.）

5. 三菱重工海事系統株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Ltd.）

6. 川崎重工航空宇宙系統公司（Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company）

7. 川重岐阜工程株式會社（KAWAJU Gifu Engineering Co., Ltd.）

8. 富士通防衛與國家安全株式會社（Fujitsu Defense & National Security, Ltd.）

9. IHI 原動機株式會社（IHI Power Systems Co., Ltd.）

10. IHI 主要金屬株式會社（IHI Master Metal Co., Ltd.）

11. IHI 噴氣機服務株式會社（IHI Jet Service Co., Ltd.）

12. IHI 宇航株式會社（IHI Aerospace Co., Ltd.）

13. IHI 航空製造株式會社（IHI Aero Manufacturing Co., Ltd.）

14. IHI 宇航工程株式會社（IHI Aerospace Engineering Co., Ltd.）

15. 日本電氣網絡傳感器株式會社（NEC Network and Sensor Systems, Ltd.）

16. 日本電氣航空宇宙系統株式會社（NEC Aerospace Systems, Ltd.）

17. 日本海洋聯合株式會社（Japan Marine United Corporation）

18. JMU 防務系統株式會社（JMU Defense Systems Co., Ltd.）

19. 防衛大學（National Defense Academy of Japan）