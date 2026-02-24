中國外長王毅：沒有哪個國家能夠充當「人權教師」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-24 09:44

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周一（23 日）在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第 61 屆會議高級別會議，發表題為《推動落實全球治理倡議 改革完善全球人權治理》的講話，提出以下五個要點。

中國外交部長王毅。（圖：Shutterstock）

一要奉行主權平等，守護全球人權治理初心。沒有哪個國家能夠充當「人權教師」，沒有哪種模式可以自詡「唯我獨尊」。只有植根本國具體國情、符合人民需求的人權發展道路，才能越走越寬廣。必須堅持各國平等參與、平等決策、平等受益，更多傾聽全球南方的呼聲和訴求，推動建設公正合理包容的全球人權治理體系。

三要踐行多邊主義，破解全球人權治理挑戰。各國應以人權理事會成立 20 周年為契機，推動摒棄各種形式的殖民主義、種族歧視，妥善應對人工智慧、氣候變遷、人權等新的課題。要堅持會員國主導，堅持共商共建共享，穩妥推進聯合國人權領域改革，支持多邊人權機構客觀公正履職。

四要倡導以人為本，充實全球人權治理內涵。人民幸福生活是最大的人權，發展是實現人民幸福的關鍵。要努力實現老有所養、幼有所育、弱有所扶、病有所醫，讓人人有尊嚴，個個不掉隊。今年也是《發展權利宣言》通過 40 周年，國際社會要將發展權置於多邊人權議程更加突出位置，讓人權進步可視可感可及。