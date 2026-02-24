史上第二高！華為2025年銷售收入超過8,800億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-24 13:24

華為最新年度收入出爐，華為董事長梁華周二（24 日）在 2026 廣東省高質量發展大會上表示，2025 年華為銷售收入超過 8,800 億元人民幣。

華為2025年銷售收入超過8,800億。（圖：Shutterstock）

據《科創板日報》報導，此前已有消息稱 2025 年華為銷售收入的具體數字為 8,809 億元人民幣，增長 2.2%。

‌



華為過去 6 年營收情況分別為：2019 年 8,588 億元；2020 年 8,914 億元；2021 年 6,368 億元；2022 年 6,423 億元；2023 年 7,042 億元；2024 年 8,621 億元。

數據對比可見，歷史峰值出現在 2020 年，達到 8,914 億元。此後，由於 2020 年 5 月美國對華為的制裁進一步升級，手機業務遭受重創，被迫出售榮耀，導致隨後幾年營收大幅下滑。

華為最新公布的 2025 年超過 8,800 億元，成為華為史上銷售收入第二高的年份。

隨著手機業務回歸正常產品發布的節奏，華為營收逐步回到歷史高點，但也意味著後續面臨較大成長壓力。

相較 2024 年 22.4% 的增速，2025 年僅微增約 2.2%。未來華為能否突破營收 9,000 億元大關，實現對歷史高峰的超越，仍有待人工智慧（AI）算力、智慧車等新業務成長為關鍵增長極。