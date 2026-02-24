輝達料公布強勁財報與財測 分析師看好股價有望突破

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-24 11:30

輝達料公布強勁財報與樂觀財測(圖：Shutterstock)

Stifel 分析師 Ruben Roy 在財報前瞻報告中向投資人表示，他對輝達 2026 會計年度第四季表現的預期，與三個月前的看法大致一致。他指出，輝達仍處於「需求加速的明確趨勢」之中，但同時面臨 AI 基建支出可持續性的長期疑慮。

他補充稱，Stifel 依然維持看多立場，認為輝達「仍處於我們預期的 AI 基礎設施長尾投資循環的初期階段」。

Roy 表示，在 CES 與管理層交流，以及大型雲端業者 (hyperscaler) 對 2026 年資本支出展望上調的情況下，市場預估「很可能在第四季財報後進一步上修」。

另一方面，KeyBanc 分析師 John Vinh 預估，輝達第四季營收將達 690 億美元，並給出第一季財測為 740 億至 750 億美元，主要受惠於 Blackwell B300/GB300 晶片出貨加速，且這些產品具更高的平均售價。

他估計，銷往中國的 H200 晶片出貨本季將帶來 30 億至 35 億美元營收，4 月一季則再貢獻 20 億至 30 億美元。Vinh 亦預期資料中心營收將季增 24%，運算相關營收將成長 27%，但他警告，GDDR 記憶體短缺可能對遊戲業務造成壓力。

Pave Finance 首席市場策略師 Peter Corey 表示，「輝達即將公布的財報應會反映強勁業績與自信的前景，目前通路調查整體偏樂觀。」

他補充，「雖然 DRAM 短缺與電力瓶頸仍是潛在障礙，但目前看到的需求數據並未顯示這些限制正在實質壓抑終端需求。如果輝達交出亮眼財報，而市場仍持續下跌——特別是在 KKR、貝萊德 (BlackRock)、OWL 及 IGV 等標的上——那將是轉趨防禦的理由，意味市場交易更受風險偏好而非基本面主導。」

針對財報前的股價表現，Trade Nation 資深市場分析師 David Morrison 向 Investing.com 表示，輝達股價數月來一直在 170 至 195 美元區間震盪，因投資人權衡 AI 投資報酬與競爭威脅等疑慮。

但他指出，周三的財報更新可能成為催化劑。「股價存在突破的機會，」他表示，市場將聚焦資料中心營收、雲端支出與毛利率表現。

他補充道，「最初的焦點將是營收與每股盈餘，及其是否符合預期。此外，輝達過去常以樂觀的前瞻指引讓投資人驚喜。若此部分傳出利多，應有助支撐股價。」

Morrison 指出，「資料中心營收、晶片需求與大型雲端支出都是重要因素」，同時競爭態勢與利潤率也將受到關注。