彰銀馬力全開！外幣定存祭8.88%高利 千元入門限時7天輕鬆理財
鉅亨網記者張韶雯 台北
彰化銀行 (2801-TW) 因應市場對短期資金靈活配置需求，特別於馬年推出馬力全開高利快閃外幣定存活動。該專案主打短天期、高利率與低門檻三大特色，提供年利率高達 8.88% 的優惠，活動期間自 116 年 2 月 24 日起至 3 月 5 日止，僅限 7 天。起存金額僅需 1000 美元，每人承作上限為 1 萬美元，額滿即提前截止，讓投資人在低資金壓力下，能即時掌握外幣利率機會並提升資金運用效率。
彰化銀行表示，此次馬力全開高利快閃為限時限量專案，旨在提供客戶更具彈性的理財選擇。近年來全球金融市場波動頻繁，投資人對於資金運用的流動性日益重視，相較於長天期資金鎖定，短天期外幣定存兼具收益效率與調度彈性，已成為民眾資產配置的重要選項。
彰化銀行指出，推出年息最高 8.88% 的快閃優惠，正是回應市場對高效率、短期理財商品的需求趨勢，協助客戶在有限期間內靈活因應市場利率變化。
展望未來，彰化銀行將持續密切關注國際金融市場與利率動向，適時規劃符合客戶需求的金融商品。彰銀同時提醒投資人，外幣定存涉及匯率變動風險，客戶在參與專案前應審慎評估自身財務需求與風險承受度。關於專案詳細內容、適用幣別及具體條件，客戶可逕洽彰化銀行各營業單位或透過官方網站進行查詢。
