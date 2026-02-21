鉅亨網編譯許家華 2026-02-21 09:25

美元因最高法院關稅裁決走軟，但創 11 月以來最強單周表現

美國最高法院裁定總統 Donald Trump 無權依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施大規模對等關稅後，美元周五 (20 日) 走軟。不過，在聯準會偏鷹立場與美伊緊張升溫支撐下，美元仍可望寫下自 11 月以來最強單周表現。

周五 17:31 ET(22:31 GMT)，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.2%，報 97.72。不過，全周仍上漲約 1%，創近三個月來最佳單周漲幅。

最高法院推翻川普關稅措施

美國最高法院 (Supreme Court of the United States) 周五以 6 比 3 裁定，川普無權依 IEEPA 實施全面性對等關稅。這項備受關注的裁決，對其貿易政策構成重大挑戰。

川普在裁決後強烈批評最高法院，形容此判決「極度令人失望」且是「國家的恥辱」，並暗示法院「受到外國勢力影響」。他同時表示，關稅仍將依其他法規維持，並計畫實施新的全球 10% 關稅。

LPL Financial 首席股票策略師 Jeff Buchbinder 指出，關稅取消可減少實體經濟摩擦。原本市場預期關稅將推升投入成本、壓縮利潤率並拖累經濟成長，而經濟放緩通常有利於美債表現。

他進一步表示，隨著這項拖累因素消除，經濟成長可能在邊際上趨穩，債市隱含的通膨壓力也可能比市場先前預期更快緩解。這將改變聯準會利率路徑的風險平衡，可能導致市場小幅重新定價降息預期，並對美元帶來增量性走弱壓力。

關鍵數據表現不如預期

本周美元需求回升，受惠於強勁美國經濟數據、聯準會上次政策會議紀要偏鷹，以及中東潛在軍事衝突憂慮升溫。

不過，周五公布的兩項關鍵數據表現不如預期。被視為聯準會偏好通膨指標的核心 PCE 物價指數，在 2025 年最後一個月呈現月增 0.4%、年增 3.0%。其中年增率創 2023 年 11 月以來新高，且明顯高於聯準會 2% 目標。

同時，美國第四季 GDP 初值為成長 1.4%，顯著低於市場共識的 2.8% 增幅，顯示經濟動能不及預期。

歐元與英鎊邁向單周下跌

歐洲方面，EUR/USD 上漲 0.1% 至 1.1781，但單周仍下跌 0.7%。歐元受歐洲央行總裁 Christine Lagarde 任期不確定性影響而承壓。

此外，德國 1 月生產者物價指數年減 3%，降幅高於預期的 2.1%。稍晚市場亦將關注整體歐元區 PMI 數據。

ING 分析師表示，本周疲弱的 ZEW 指數可能壓抑市場對 PMI 的期待，但歐元區綜合 PMI 應仍穩居 50.0 榮枯線以上，帶來些許溫和樂觀情緒，對歐元影響料有限。

GBP/USD 上漲 0.1% 至 1.3474，但英鎊處於一個月低點，單周料下跌約 1.3%。儘管英國 1 月零售銷售月增 1.8%，高於 12 月的 0.4%，年增率達 4.5%，仍未能有效提振英鎊走勢。

ING 指出，市場目前已為英國央行 3 月會議降息 20 個基點進行定價，並預期 6 月再降一次，但僅有 40% 機率反映在價格中，政治風險仍是英鎊主要變數。

通膨數據拖累日元

亞洲市場方面，USD/JPY 報 155.06，變動不大。數據顯示，日本 1 月消費者物價指數降至近四年低點。整體通膨率降至 1.5%，近四年來首度低於日本央行目標。

扣除生鮮食品與燃料的核心指標亦放緩，雖仍高於目標，但顯示潛在通膨動能減弱。疲弱通膨數據加深市場對日本央行下次升息時點的不確定性。

另有數據顯示，日本 2 月工廠活動以逾四年來最快速度擴張。